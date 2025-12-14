Карлос Сайнс: «Неудачи Хэмилтона меня не радуют. Не знаю, взял ли бы я подиум в «Феррари»-2025»

Сайнс сообщил, что думает о победе над Хэмилтоном по подиумам.

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс заявил, что не придает чрезмерного значения неудачам Льюиса Хэмилтона , который заменил испанца в «Феррари ».

В 2025 году Сайнс дважды поднялся на подиум, семикратный чемпион «Формулы-1» – ни разу.

«Я доволен только своими двумя подиумами, но неудачи кого-то другого меня вовсе не радуют.

Когда я в прошлом году объявил, что перехожу в «Уильямс», мне показалось, что многие меня жалеют. Это было немного странно. Некоторые журналисты, СМИ – я же смотрел на ситуацию иначе. Для меня это была новая глава, новый шанс. Когда я прибыл в паддок на тесты в Абу-Даби в 2024 году и начал работать с «Уильямсом», то думал только о будущем. Не о прошлом», – заявил Сайнс.

Карлос ответил, взял ли бы он хотя бы один подиум в «Феррари» в 2025 году:

«Не знаю.

Если судить по прошлым выступлениям, мы с Леклером всегда были очень близки – в том смысле, что у нас одинаковое количество сезонов с победами и подиумами, так сказать.

Однако сейчас у меня есть много других вещей, о которых нужно думать, а такие размышления ничего мне не дадут».

