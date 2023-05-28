Окон признан гонщиком дня по итогам Гран-при Монако

Теги Гран-при Монако Формула-1 Эстебан Окон Альпин Авто

Пилот «Альпин» Эстебан Окон был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Монако.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

В Монако Окон сумел закончить гонку на третьей позиции и попасть на подиум – для француза этот подиум стал третьим в карьере в «Формуле-1».

Ферстаппен выиграл Гран-при Монако, Алонсо снова на подиуме

10 комментариев

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ffmp
Какая бы у меня не была неприязнь к данному пилоту, надо признать что этот гран-при один из его сильнейших, красава.
+19
0
+19
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mrMassi
Всей тройке первой пилотов респект. Макс на мертвом медиуме отлично ехал, в дождь тоже отличную скорость показал. Дед красава, мог вполне и выиграть гонку, жаль на пите не повезло, очень жаль. Эстебан отличную гонку провел, прекрасная скорость.
+7
0
+7
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Grigpar
Ну хоть логика в голосовании есть в этот раз. Окон провел сильный гран-при. Ало был также достоит. Идеальный ГП для обоих пилотов.
+3
0
+3
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DelNord
Эстебан - молодец.
Сафнауэр может выдыхать. :)
Хорошая гонка со всех сторон для Альпин, оба пилота были на высоте.
Не то что некоторые... :)
+1
0
+1
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Орбит Орбит
как бы Алонсофобы не пытались его принизить, он сильный пилот.
+1
-1
0
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Kanan Jarrus
Ответ Орбит Орбит
как бы Алонсофобы не пытались его принизить, он сильный пилот.
эм. посмотри разницу в значении между фоб и фил
0
0
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Орбит Орбит
Ответ Kanan Jarrus
эм. посмотри разницу в значении между фоб и фил
я все правильно написал. именно Алонсофобы пытались принизить Окона, чтобы сказать: ну и что что Алонсо быстрее его, это всего лишь середняк
0
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