Окон признан гонщиком дня по итогам Гран-при Монако

Пилот « » был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Монако.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

В Монако Окон сумел закончить гонку на третьей позиции и попасть на подиум – для француза этот подиум стал третьим в карьере в «Формуле-1».

Ферстаппен выиграл Гран-при Монако, Алонсо снова на подиуме