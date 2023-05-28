Окон признан гонщиком дня по итогам Гран-при Монако
Пилот «Альпин» Эстебан Окон был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Монако.
Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.
В Монако Окон сумел закончить гонку на третьей позиции и попасть на подиум – для француза этот подиум стал третьим в карьере в «Формуле-1».
Сафнауэр может выдыхать. :)
Хорошая гонка со всех сторон для Альпин, оба пилота были на высоте.
Не то что некоторые... :)