15

Журналист Строу: «Марко совсем не соответствует современному миру «Ф-1» и давно не вписывался в будущее «Ред Булл»

Эксперт Строу уверен, что Марко давно не приносил пользу «Ред Булл».

Журналист The Race Эдд Строу прокомментировал разрыв «Ред Булл» с бессменным советником Гельмутом Марко.

«Хотя Марко в последние годы превратился в злодея в глазах публики – по собственной вине – это не отменяет того факта, что он являлся ключевой частью не только истории «Ред Булл» в «Ф-1», но и в «Ред Булл» в автоспорте в целом. Тем не менее наступил подходящий момент для ухода.

Он совсем не соответствует тому, как сегодня устроен мир «Ф-1», но также и обязанностям в таких крупных организациях в целом. Это стало очевидным, и не в первый раз, после его необоснованных комментариев о Кими Антонелли, которые вызвали волну критики в соцсетях после Гран-при Катара. Разумеется, как многие самопровозглашенные «правдорубы», когда дело дошло до ответственности и необходимости извиниться, он спрятался за «Ред Булл». Руководители компании не могли это не заметить.

Но и его роль в молодежной программе пилотов также устарела. Достаточно взглянуть на то, как в «Ред Булл», словно в карусели, меняются гонщики, чтобы это понять. Его подход – высокое давление, принцип «плыви или тони», при котором проверка психологической устойчивости пилотов доводилась до предела – приносил плоды в свое время, но мир пошел дальше. И такие вещи все еще важны, однако чрезмерная старомодность стала недостатком «Ред Булл» в той области, где программа когда-то доминировала.

Когда-то у «Ред Булл» была зверская юниорская программа, но сейчас есть столько соперников, которые изучают мир картинга и низших «формул» в поисках новой звезды. Чтобы преуспеть в такой конкурентной среде, необходим современный, систематический подход к поиску, найму и взращиванию талантов.

Марко навсегда останется ключевой частью автоспортивной истории «Ред Булл», но давно не вписывался в будущее команды», – отметил Строу.

Гельмут Марко: «Решил уйти до Абу-Даби, бредовый пресс-релиз «Ред Булл» даже не читал. 5-й титул Ферстаппена ничего бы не изменил»

«Ред Булл» выгнал последнего титана «Ф-1». Война за власть сожгла победную команду

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
