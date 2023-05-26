Формула-2. Монако. Вести выиграл поул, Мартен – 2-й, Пуршер – 3-й

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Гонщик «Премы» Фредерик Вести завоевал поул на этапе «Формулы-2» в Монако.

Вести установил лучшее время во второй квалификационной группе, опередив Тео Пуршера на 0,05 секунды – пилот «АРТ» начнет воскресную гонку третьим. Второе место занял победитель первой группы Виктор Мартен, также представляющий «АРТ».

Один из лидеров чемпионата Аюму Иваса («ДАМС») стал девятым, а гонщик «Хайтека» Исак Хаджар – десятым, что позволит французу начать субботний спринт с поула.

Артур Леклер («ДАМС») и Клемент Новалак («Трайдент») разбили болиды.

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1 комментарий

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Фридрих Свинько
Брат за брата
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