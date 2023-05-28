Формула-2. Монако. Вести выиграл 2-ю гонку у Пуршера и стал лидером сезона, заезд останавливали после аварии и пожара на болиде Дуэна

Гонщик «Премы» Фредерик Вести выиграл основную гонку «Формулы-2» в Монте-Карло с поула.

Второе место занял из «АРТ», третьим финишировал представитель « » Зейн Мэлоуни.

завершил заезд крупной аварией: пилот «Виртуози» врезался в барьеры задней частью, при этом со стоящим болидом едва не столкнулся Мэлоуни. После этого машина Дуэна загорелась, гонку приостановили красными флагами.

Также в опасной близости от болида Дуэна проехал гонщик «АРТ» Виктор Мартен – француз претендовал на второе место, однако получил штраф в виде проезда по пит-лейн, так как недостаточно замедлился под желтыми флагами, и опустился на восьмую строчку.

Лидировавший в личном зачете Аюму Иваса («ДАМС») завершил заезд десятым.

Вести возглавил чемпионат: датчанин набрал 89 очков, Пуршер – 84, Иваса – 69, пилот «Кампоса» Куш Маини – 49, Деннис Хаугер из «МП Моторспорт» и Мэлоуни – по 48.

Напарник Ивасы Артур Леклер досрочно завершил домашнюю гонку из-за технических проблем.

Формула-2. Монако. Иваса выиграл 1-ю гонку и возглавил чемпионат, Дарувала – 2-й, Кроуфорд – 3-й

Формула-2. Монако. Вести выиграл поул, Мартен – 2-й, Пуршер – 3-й

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