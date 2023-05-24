Гельмут Марко: «Решение принято, «Альфа Таури» останется в полной собственности «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» окончательно исключил вероятность продажи команды « ».

После смены руководства концерна, последовавшего в связи с кончиной Дитриха Матешица, у руля спортивной программы «Ред Булл» встал Оливер Минцлафф.

Считалось, что в «Ред Булл» были не очень довольны результатами и низкой эффективностью «Альфа Таури» в последние сезоны. И в рамках решения данной проблемы рассматривалось несколько вариантов – от полного переезда команды из Италии в Англию до продажи конюшни.

По словам Марко, обсудив ситуацию с Минцлаффом было принято решение сохранить команду, но при этом усилить сотрудничество между командами «Ред Булл» и «Альфа Таури» в максимально допустимых регламентом рамках.

В частности, в аэродинамический департамент «Альфа Таури», расположенный в Великобритании, будет перенаправлено больше сотрудников команды. В то же время главная база команды останется в Фаэнце.

«Решение принято. «Альфа Таури» остается в полной собственности «Ред Булл» и продолжит работу как юниорская команда.

При этом сотрудничество с «Ред Булл» станет более тесным, в том числе с точки зрения сокращения и оптимизации расходов и улучшения синергии. Учитывая знания Питера Байера (новый директор «Альфа Таури»), приобретенные за время работы в ФИА, его работа будет очень важна. И конечно, это будет согласовано и с « », – рассказал Марко.

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