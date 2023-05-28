Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Монако-2023

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Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Монако
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 144 очка
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 105
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 93
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 69
5. Джордж Расселл («Мерседес») – 50
6. Карлос Сайнс («Феррари») – 48
7. Шарль Леклер («Феррари») – 42
8. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 27
9. Эстебан Окон («Альпин») – 21
10. Пьер Гасли («Альпин») – 14
11. Ландо Норрис («Макларен») – 12
12. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 6
13. Оскар Пиастри («Макларен») – 5
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 4
15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 2
16. Юки Цунода («Альфа Таури») – 2
17. Кевин Магнуссен («Хаас») – 2
18. Алекс Албон («Уильямс») – 1
19. Ник де Врис («Альфа Таури») – 0
20. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
 
Положение команд в Кубке конструкторов
 
1. «Ред Булл» – 249 очков
2. «Астон Мартин» – 120
3. «Мерседес» – 119
4. «Феррари» – 90
5. «Альпин» – 35
6. «Макларен» – 17
7. «Хаас» – 8
8. «Альфа Ромео» – 6
9. «Альфа Таури» – 2
10. «Уильямс» – 1
 

Гран-при Монако-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Алонсо – 2-й, Окон – 3-й

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16 комментариев

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Егор Арефьев
Эту Формулу надо закрывать. Это ненормально, что за последние 10 лет был только один сезон, когда за титул боролись 2 пилота из двух разных команд - 2021. Остальное время мегадоминирование одной команды и одного пилота.
+16
-4
+12
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M93
Ответ allengosta2017
Нико и Льюис боролись за титул ЧМ из одной команды. Кто же виноват, что Серхио и Валтерри такие никакие, чтобы бороться за ЧМ с напарниками
Он имел ввиду из разных команд, а не из внутри одной, которая доминирует над всеми.
+6
0
+6
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allengosta2017
Ответ Егор Арефьев
Эту Формулу надо закрывать. Это ненормально, что за последние 10 лет был только один сезон, когда за титул боролись 2 пилота из двух разных команд - 2021. Остальное время мегадоминирование одной команды и одного пилота.
Нико и Льюис боролись за титул ЧМ из одной команды. Кто же виноват, что Серхио и Валтерри такие никакие, чтобы бороться за ЧМ с напарниками
+8
-3
+5
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Givi Shotadze
Круговые, отрыв от первого до третьего 11+25 ещё до пит-стопа на городской трассе, где машины уравниваются....
Зачем столько говорили и меняли регламент, поломали аэродинамику, превратили болиды в безразмерные каракатицы и в итоге самовоз с запасом, который надо усердно скрывать....
+4
0
+4
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Иван Алейников
Ответ Егор Арефьев
Да вообще насрать. Тут важен сам факт сверхдоминирования одной команды над остальным пелетоном. Уже потом идет борьба между напарниками, или её отсутствие.
Лучше между напарниками, чем как сейчас
+3
0
+3
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Дмитрий Фурсов
Если бы у АМ был второй пилот вместо Стролла, то были бы уверенно вторыми, а так Ало один тащит команду в КК
Раньше думал, что Стролл вполне ничего на фоне Феттеля, но сейчас Алонсо явно показывает его уровень, который находится где-то рядом с Вандорном. Так что если папе-Строллу важнее результаты команды, то сыночку пора в 2024 высаживать и брать кого-то из серьезных ребят. Глядя на форму команды, найдутся топ-пилоты, которые захотят за них ездить.
Другое дело, что переход в одну команду к такому Алонсо - большой риск, так как он может уничтожить карьеру напарника
+2
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+2
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Grigpar
Ответ Mortimer1
Алонсо второе место не заслужил, будем честны. Не накосячь Перес в квале, дед довольствовался бы третьим местом опять
Это так толсто с твоей то стороны. :))
Что значит не накосячь Перес, если он накосячил? :)) В этом то и его разница с Алонсо в этом ГП, по этому Алонсо и 2-й. Это же очевидно.
+2
0
+2
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ALMANAC
Феррари топ гонку провели, на своем уровне, как всегда💩
+1
0
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Grigpar
- Борьба за чемпионат закончена. Перес полностью вне игры. Уж лучше теперь пускай Алонсо его раздавит и возьмет 2-е место.

- В КК Стролл за Астон Мартин видимо решил не принимать участие. С такой ездой сынка, Ало один даже на 2-х и 3-х местах Астон по отношению к Мерсу в одиночку не вытянет.

- Феррари копает свое дно, где Сайнс при любой возможности отнимает лопату у Леклера. Это кризис команды называется, пора бы признать.

- Монако в очередной раз подтверждает, что его нужно убрать из календаря. Не спасает даже дождь, где все просто едут максимально аккуратно.
+3
-2
+1
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Егор Арефьев
Ответ allengosta2017
Нико и Льюис боролись за титул ЧМ из одной команды. Кто же виноват, что Серхио и Валтерри такие никакие, чтобы бороться за ЧМ с напарниками
Да вообще насрать. Тут важен сам факт сверхдоминирования одной команды над остальным пелетоном. Уже потом идет борьба между напарниками, или её отсутствие.
+2
-1
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Игорь Шмидт
Ответ Егор Арефьев
Да вообще насрать. Тут важен сам факт сверхдоминирования одной команды над остальным пелетоном. Уже потом идет борьба между напарниками, или её отсутствие.
Ну то есть вы сейчас пытаетесь доказать людям, что один из лучших сезонов в истории ф1 (1988) был говном, да?
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Grigpar
Ответ Mortimer1
Алонсо второе место не заслужил, будем честны. Не накосячь Перес в квале, дед довольствовался бы третьим местом опять
И еще. А ты с чего взял, что Перес переквалил бы Алонсо, если тот Макса чуть не сместил с подиума? :))
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