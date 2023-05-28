Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Монако-2023
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Монако
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 144 очка
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 105
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 93
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 69
5. Джордж Расселл («Мерседес») – 50
6. Карлос Сайнс («Феррари») – 48
7. Шарль Леклер («Феррари») – 42
8. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 27
9. Эстебан Окон («Альпин») – 21
10. Пьер Гасли («Альпин») – 14
11. Ландо Норрис («Макларен») – 12
12. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 6
13. Оскар Пиастри («Макларен») – 5
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 4
15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 2
16. Юки Цунода («Альфа Таури») – 2
17. Кевин Магнуссен («Хаас») – 2
18. Алекс Албон («Уильямс») – 1
19. Ник де Врис («Альфа Таури») – 0
20. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Ред Булл» – 249 очков
2. «Астон Мартин» – 120
3. «Мерседес» – 119
4. «Феррари» – 90
5. «Альпин» – 35
6. «Макларен» – 17
7. «Хаас» – 8
8. «Альфа Ромео» – 6
9. «Альфа Таури» – 2
10. «Уильямс» – 1
Гран-при Монако-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Алонсо – 2-й, Окон – 3-й
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Зачем столько говорили и меняли регламент, поломали аэродинамику, превратили болиды в безразмерные каракатицы и в итоге самовоз с запасом, который надо усердно скрывать....
Раньше думал, что Стролл вполне ничего на фоне Феттеля, но сейчас Алонсо явно показывает его уровень, который находится где-то рядом с Вандорном. Так что если папе-Строллу важнее результаты команды, то сыночку пора в 2024 высаживать и брать кого-то из серьезных ребят. Глядя на форму команды, найдутся топ-пилоты, которые захотят за них ездить.
Другое дело, что переход в одну команду к такому Алонсо - большой риск, так как он может уничтожить карьеру напарника
Что значит не накосячь Перес, если он накосячил? :)) В этом то и его разница с Алонсо в этом ГП, по этому Алонсо и 2-й. Это же очевидно.
- В КК Стролл за Астон Мартин видимо решил не принимать участие. С такой ездой сынка, Ало один даже на 2-х и 3-х местах Астон по отношению к Мерсу в одиночку не вытянет.
- Феррари копает свое дно, где Сайнс при любой возможности отнимает лопату у Леклера. Это кризис команды называется, пора бы признать.
- Монако в очередной раз подтверждает, что его нужно убрать из календаря. Не спасает даже дождь, где все просто едут максимально аккуратно.