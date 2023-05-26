«Уильямс» показал варианты спонсорской ливреи на 3 Гран-при. Расцветку выберут фанаты

«Уильямс» выступит на трех этапах сезона в особой расцветке.

Команда проведет , и Катара в спонсорской ливрее Gulf, которую выберут болельщики из четырех вариантов.

«Уильямс» представил различные опции.

На первом этапе отсеются два варианта из четырех, после чего пройдет финал голосования. Отдать голос в первом полуфинале можно на сайте команды.

«Макларен» показал трехцветную ливрею для Гран-при Монако, посвященную «Тройной короне автоспорта»

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Изображения: сайт команды «Уильямс»