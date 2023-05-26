«Уильямс» показал варианты спонсорской ливреи на 3 Гран-при. Расцветку выберут фанаты
«Уильямс» выступит на трех этапах сезона в особой расцветке.
Команда проведет Гран-при Сингапура, Японии и Катара в спонсорской ливрее Gulf, которую выберут болельщики из четырех вариантов.
«Уильямс» представил различные опции.
На первом этапе отсеются два варианта из четырех, после чего пройдет финал голосования. Отдать голос в первом полуфинале можно на сайте команды.
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Изображения: сайт команды «Уильямс»
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