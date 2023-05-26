«Уильямс» показал варианты спонсорской ливреи на 3 Гран-при. Расцветку выберут фанаты

Теги Гран-при Японии Уильямс Гран-при Сингапура Формула-1 стиль Гран-при Катара ливреи Авто

«Уильямс» выступит на трех этапах сезона в особой расцветке.

Команда проведет Гран-при Сингапура, Японии и Катара в спонсорской ливрее Gulf, которую выберут болельщики из четырех вариантов.

«Уильямс» представил различные опции.

На первом этапе отсеются два варианта из четырех, после чего пройдет финал голосования. Отдать голос в первом полуфинале можно на сайте команды.

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Изображения: сайт команды «Уильямс»

4 комментария

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Minuvert
На новую ливрею Макларена похоже, цвета по крайней мере.
+2
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Ascari
Что-то надписи Gulf совсем маленькие
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Luca di Montezemolo
Скокота, нельзя было что нибудь покрасивее сделать что ли ?
0
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priova 2
Ответ Ascari
Что-то надписи Gulf совсем маленькие
Сколько заплатили, так и нарисовали)
0
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0
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