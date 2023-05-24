«Астон Мартин» и «Хонда» официально объявили о сотрудничестве с 2026 года

«Астон Мартин» и «Хонда» официально объявили о заключении технического сотрудничества, начиная с 2026 года.

Японская компания объявила о своем уходе из «Формулы-1» в 2020 году и официально покинула серию в качестве производителя после того, как выиграла чемпионат вместе с «Ред Булл» и Максом Ферстаппеном.

Тем не менее, «Хонда» продолжила оказывать «Ред Булл» техническую поддержку в рамках создания «Ред Булл» собственного моторного подразделения. И «Хонда» продолжит поставлять «Ред Булл» двигатели текущей спецификации до конца 2025 года. В то же время с 2026 года «Ред Булл» начнет самостоятельно производить двигатели в рамках нового технического регламента уже при технической поддержке «Форда».

Нынешнее соглашение «Астон Мартин» с «Мерседесом» также закончится после 2025 года. При этом в рамках сотрудничества с «Хондой» команде «Астон Мартин» будет необходимо самостоятельно заниматься разработкой коробки передач и задней подвески – в данный момент эти элементы команде также поставляет «Мерседес».

При этом в заявлении «Хонды» отмечается, что японская компания, в отличие от случаев прошлых лет, никак не будет вмешиваться в процесс выбора пилотов команды.

«Хонда» станет мотористом «Астон Мартин» вместо «Мерседеса» с 2026 года (GdS)