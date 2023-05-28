Ферстаппен обогнал Переса на 2 круга на Гран-при Монако

Теги Гран-при Монако Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Монако и дважды обогнал своего напарника Серхио Переса на круг.

Ферстаппен стартовал с поула и лидировал от старта до финиша. Перес начал гонку последним после аварии в квалификации, пять раз заезжал в боксы, отстал от лидера на два круга и стал 16-м из 18 финишировавших пилотов.

Разрыв в личном зачете между партнерами по команде вырос до 39 очков.

Гран-при Монако-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Алонсо – 2-й, Окон – 3-й

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Монако-2023

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2 комментария

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grag68
Нервам у Переса капут. Беспределил по полной
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Mortimer1
Так Перес раз 5 в питы заезжал. Неудивительно
После квалы никаких шансов заехать с последнего места в очки все равно не было
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