Ферстаппен обогнал Переса на 2 круга на Гран-при Монако

Гонщик « » выиграл Гран-при Монако и дважды обогнал своего напарника на круг.

Ферстаппен стартовал с поула и лидировал от старта до финиша. Перес начал гонку последним после аварии в квалификации, пять раз заезжал в боксы, отстал от лидера на два круга и стал 16-м из 18 финишировавших пилотов.

Разрыв в личном зачете между партнерами по команде вырос до 39 очков.

Гран-при Монако-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Алонсо – 2-й, Окон – 3-й

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Монако-2023

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