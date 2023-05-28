Тото Вольфф: «История о «Феррари» внедрена – может, чтобы повлиять на переговоры Хэмилтона с «Мерседесом»

Тото Вольфф уверен, что Льюис Хэмилтон останется в «Мерседесе».

Совладелец и исполнительный директор команды не придает особого значения слухам о потенциальном переходе семикратного чемпиона «Формулы-1» в «Феррари» – руководство Скудерии якобы готово предложить Льюису контракт на 50 миллионов долларов.

При этом сам Хэмилтон и глава команды «Феррари» Фредерик Вассер отрицают переговоры.

«Мы заключили пакт – и он действует уже многие, многие годы – что не станем вести никаких переговоров с любым другим пилотом, пока не примем решение, оставаться вместе или нет. Так что я ни на миллиметр не сомневаюсь, что переговоров не было.

Кто-то просто внедрил [историю] – может, чтобы как-то повлиять на то, что кажется переговорами. Но это не переговоры: мы просто сидим за столом и спрашиваем себя, как нужно адаптировать контракт. Ничего такого.

Контракт был готов в 2013 году, и мы никогда не вносили серьезных изменений. Просто меняли даты и количество дней на маркетинговые мероприятия.

Я считаю, что в данный момент мы с Льюисом в невероятно хорошем положении. Никаких преград для переговоров по контракту не возникло», – заявил .

Льюис Хэмилтон назвал «спекуляциями» слухи о «Феррари»: «Контракт с «Мерседесом» почти готов. Может, прессе стало скучно из-за отмененной гонки»

Фредерик Вассер: «Феррари» не предлагала контракт Хэмилтону и не вела переговоры»

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