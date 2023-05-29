Руководитель «Астон Мартин»: «Не считаю, что Алонсо проиграл из-за лишнего пит-стопа»

Руководитель «Астон Мартин» подробно объяснил неоптимальную стратегию Фернандо Алонсо.

Двукратный чемпион «Формулы-1» боролся за победу на с пилотом «Ред Булл» . Когда над трассой пошел дождь, Алонсо установили еще один комплект «сликов» и лишь через круг – «промежуточные» шины.

Майк Крак заявил, что « » не ожидал столь сильного дождя. Также менеджер отметил, что решение не стоило Фернандо победы.

«Надо смотреть на гонку в целом. Естественно, в таких условиях, когда не понимаешь, что случится, пытаешься оставаться на трассе как можно дольше. Мы не ожидали, что дождь будет таким сильным, если честно. Мы думали, что пройдет короткий заряд, и трасса быстро высохнет, потому что асфальт был очень горячим.

В обычных обстоятельствах мы бы сказали: ладно, остаемся на треке еще на один, два или три круга. Но шины уже были сильно изношены. И мы видели, что температура снижается, так что это был риск. С учетом всей информации мы решили поставить «медиум», но как только машина выехала из боксов, дождь усилился – пришлось возвращаться.

Откровенно говоря, мы считали, что трасса быстро высохнет, и мы доедем до финиша на «медиуме». Но мы неправильно оценили ситуацию, потому что на этой части трассы (на пит-лейн) дождь долго не начинался. Кроме того, здесь дождь был наименее интенсивным.

Решение перейти на «медиум» было осознанным. Спустя круг мы поняли, что оно не сработает, и позвали пилота обратно.

Потеряли ли мы победу? Нет, я не считаю, что мы проиграли из-за этого. Если мы поставили «промежуточные» шины, Макс сделал бы то же самое. Более того, было отставание. Не думаю, что итог сильно изменился бы.

Мне кажется, мы не должны жадничать. Можно оглянуться назад и посмотреть, какими были наши цели. Команда приехала сюда, чтобы выступить лучше, чем до этого, и, на мой взгляд, справилась с задачей. Думаю, « » оказался слишком быстрым для нас.

Как я уже говорил, времени на принятие таких решений крайне мало. А потом приходится мириться с последствиями своего выбора и исполнять его – иначе мы поставили бы на болид два «слика» и две «промежуточные» покрышки. Если решение принято, надо действовать. Когда пытаешься провернуть назад, все идет совсем плохо. Мы изучим ситуацию, сделаем выводы и постараемся в следующий раз справиться лучше.

Между гонщиком и командой хорошее взаимопонимание. Иногда пилот говорит: нужно поступить так. В данном случае мы решили поставить «слики», и Фернандо это устроило. После этого его также устроил переход на «промежуточные», – проанализировал ситуацию Крак.

Алонсо упустил лучший шанс победить впервые за 10 лет. Не поверил в дождь, выбрал слики – и остался вторым

Фернандо Алонсо о решении остаться на сликах: «Прогноз обещал совсем небольшой дождь, всего несколько капель»