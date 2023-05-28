Формула-3. Монако. Мини выиграл 2-ю гонку у Бегановича, Бедрин – 12-й

Пилот «Хайтека» Габриэле Мини одержал победу в основной гонке «Формулы-3» в Монте-Карло с поула.

Успех стал для 18-летнего юниора « » дебютным в «Ф-3». Мини сдержал Дино Бегановича, финишировавшего менее чем в секунде позади, третье место на подиуме занял напарник Бегановича по «Преме» Пауль Арон.

После аварии Идо Коэна (« ») на трассу выезжала машина безопасности. Себастьян Монтойя («Хайтек») и Кайо Коллет (« ») выбыли из очковой зоны из-за контакта между собой, повлекшего повреждения.

Гонщик «Йенцера» Никита Бедрин стартовал 14-м и увидел клетчатый флаг 12-м.

Габриэль Бортолето продолжает лидировать в чемпионате, на счету пилота «Трайдента» 73 очка. Мини поднялся на второе место (56), за ним располагаются Грегуар Соси из «АРТ» (47), Беганович (46) и Арон (38).

Формула-3. Монако. Марти выиграл 1-ю гонку, Бедрин – 15-й

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