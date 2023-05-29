Алонсо показал лучший результат с 2014-го и сравнялся с Райкконеном по подиумам

Теги Михаэль Шумахер Ален Прост Гран-при Испании Гран-при Монако Гран-при Венгрии Феррари Кими Райкконен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Себастьян Феттель Формула-1 Астон Мартин Альпин Авто

Второе место на Гран-при Монако стало для пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо лучшим результатом с 2014 года.

Так высоко двукратный чемпион мира не забирался со времен выступлений за «Феррари». Алонсо стал вторым на Гран-при Венгрии-2014, после чего пять раз финишировал третьим – однажды в составе «Альпин» в 2021-м и четырежды в нынешнем сезоне.

На верхнюю ступень пьедестала Фернандо не поднимался с Гран-при Испании-2013.

Подиум стал для испанца 103-м в карьере – Алонсо сравнялся с чемпионом «Формулы-1» 2007 года Кими Райкконеном. До четырехкратного обладателя титула Алена Проста осталось всего три призовых места, а еще чаще в топ-3 попадали лишь три пилота – Льюис Хэмилтон (192), Михаэль Шумахер (155) и Себастьян Феттель (122).

У Алонсо 5 подиумов в 6 гонках за «Астон Мартин»

Алонсо упустил лучший шанс победить впервые за 10 лет. Не поверил в дождь, выбрал слики – и остался вторым

1 комментарий

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Великий Алонсо
Надо постараться ещё Феттеля по подиумам опередить до конца карьеры
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