Алонсо показал лучший результат с 2014-го и сравнялся с Райкконеном по подиумам

Второе место на стало для пилота «Астон Мартин» лучшим результатом с 2014 года.

Так высоко двукратный чемпион мира не забирался со времен выступлений за « ». Алонсо стал вторым на -2014, после чего пять раз финишировал третьим – однажды в составе «Альпин» в 2021-м и четырежды в нынешнем сезоне.

На верхнюю ступень пьедестала Фернандо не поднимался с Гран-при Испании-2013.

Подиум стал для испанца 103-м в карьере – Алонсо сравнялся с чемпионом «Формулы-1» 2007 года . До четырехкратного обладателя титула Алена Проста осталось всего три призовых места, а еще чаще в топ-3 попадали лишь три пилота – Льюис Хэмилтон (192), Михаэль Шумахер (155) и Себастьян Феттель (122).

У Алонсо 5 подиумов в 6 гонках за «Астон Мартин»

Алонсо упустил лучший шанс победить впервые за 10 лет. Не поверил в дождь, выбрал слики – и остался вторым