Гельмут Марко: «Решил уйти до Абу-Даби, бредовый пресс-релиз «Ред Булл» даже не читал. 5-й титул Ферстаппена ничего бы не изменил»

Марко заявил, что решил уйти из «Ред Булл» еще до поражения Ферстаппена.

Бывший советник «Ред Булл» Гельмут Марко назвал «бредовым» пресс-релиз команды о завершении работы в Милтон-Кейнсе.

– Ваш уход удивил многих людей. Можете себе представить?

– Конечно. Я и сам не до конца оказался готов.

Я давно об этом размышлял. Идея об уходе зародилась в Катаре . Я не из тех, кто долго сомневается – я довольно решителен. В четверг, перед заключительной гонкой в Абу-Даби , я решил, что уик-энд станет для меня последним.

– В пресс-релизе «Ред Булл» утверждается, что поражение Макса Ферстаппена в борьбе за пятый титул существенно повлияло на ваш выбор. Это не сходится с тем, что вы говорите сейчас.

– Не хочу вдаваться в детали, но я даже не читал этот бредовый пресс-релиз. Скажем так: в команде многое поменялось за короткий период времени. Ты думаешь, что хорошо знаешь людей, но в итоге оказывается, что все не так.

Нет, больше я ничего не скажу. И пятый титул ничего бы не изменил. Для меня это была заветная мечта – завоевать пять чемпионств подряд с Ферстаппеном, лучшим гонщиком, который когда-либо у нас был. Но этому не суждено было случиться, хотя перед последней гонкой у меня были надежды.

