Ральф Шумахер: «Германия решила самоустраниться из мира автоспорта, это катастрофа»

Бывший пилот «Формулы-1» заявил, что считает ситуацию с развитием автоспорта в Германии катастрофической.

По словам Шумахера, в текущей ситуации автоспорт в Германии практически перестал существовать.

«Это катастрофа. Мы решили самоустраниться из мира автоспорта. И сделали это с широко раскрытыми глазами. Я неоднократно указывал на наличие проблем, но это, судя по всему, просто не было никому нужно.

Нашей самой большой проблемой стала продажа прав на «Формулу-3». Раньше « » была пропуском в «Формулу-1», а в качестве гонок поддержки ДТМ она также становилась центром немецкого автоспорта, привлекала гонщиков из других стран.

Теперь же Германия перестала быть незаменимой. Так почему кто-то должен захотеть заниматься автоспортом именно здесь? Сейчас местом, где процветает картинг и « », стала Италия.

У нас больше нет гонок «Формулы-1», а в лице « » у нас остался только один немецкий производитель. Хотя вскоре появится еще и « ».

При этом «Мерседес» набирает на работу людей вне зависимости от их происхождения, и это правильно. Но «Мерседес» не занимается развитием талантов в традиционном смысле слова.

Вдобавок ко всему, в Германии почти не осталось картинговых трасс. А те, что еще есть – старые и находятся в плохом состоянии.

Лично на мой взгляд история «Формульных» гонок в Германии закончилась как минимум на несколько лет. Мы ни во что не инвестировали!

Если сегодня кто-то начинает заниматься картингом, ему нужно ехать в Италию. И как только это происходит, люди в Италии и остаются. И это исключает 99 процентов всех спортсменов, которые хотят заниматься гонками, потому что сезон в Италии стоит почти четверть миллиона. Я не знаю, сколько родителей могут себе такое позволить. Все это правда. Я говорил об этом еще 10 лет назад, но меня никто не слушал», – рассказал Шумахер.

Мы побывали на выставке «Ф-1» – она как живое продолжение сериала Netflix: знакомит с гонками изнутри