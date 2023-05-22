Ральф Шумахер: «Германия решила самоустраниться из мира автоспорта, это катастрофа»

Теги Ральф Шумахер Ауди Формула-1 Мерседес Формула-3 Формула-4 Авто

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер заявил, что считает ситуацию с развитием автоспорта в Германии катастрофической.

По словам Шумахера, в текущей ситуации автоспорт в Германии практически перестал существовать.

«Это катастрофа. Мы решили самоустраниться из мира автоспорта. И сделали это с широко раскрытыми глазами. Я неоднократно указывал на наличие проблем, но это, судя по всему, просто не было никому нужно.

Нашей самой большой проблемой стала продажа прав на «Формулу-3». Раньше «Формула-3» была пропуском в «Формулу-1», а в качестве гонок поддержки ДТМ она также становилась центром немецкого автоспорта, привлекала гонщиков из других стран.

Теперь же Германия перестала быть незаменимой. Так почему кто-то должен захотеть заниматься автоспортом именно здесь? Сейчас местом, где процветает картинг и «Формула-4», стала Италия.

У нас больше нет гонок «Формулы-1», а в лице «Мерседеса» у нас остался только один немецкий производитель. Хотя вскоре появится еще и «Ауди».

При этом «Мерседес» набирает на работу людей вне зависимости от их происхождения, и это правильно. Но «Мерседес» не занимается развитием талантов в традиционном смысле слова.

Вдобавок ко всему, в Германии почти не осталось картинговых трасс. А те, что еще есть – старые и находятся в плохом состоянии.

Лично на мой взгляд история «Формульных» гонок в Германии закончилась как минимум на несколько лет. Мы ни во что не инвестировали!

Если сегодня кто-то начинает заниматься картингом, ему нужно ехать в Италию. И как только это происходит, люди в Италии и остаются. И это исключает 99 процентов всех спортсменов, которые хотят заниматься гонками, потому что сезон в Италии стоит почти четверть миллиона. Я не знаю, сколько родителей могут себе такое позволить. Все это правда. Я говорил об этом еще 10 лет назад, но меня никто не слушал», – рассказал Шумахер.

Мы побывали на выставке «Ф-1» – она как живое продолжение сериала Netflix: знакомит с гонками изнутри

9 комментариев

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Nikita1981
Помню, как году эдак в 2010-м читал интервью с Ральфом, в котором он бил тревогу, что в Германии почти не осталось картинговых трасс и очень мало детей приходит в автоспорт. Сейчас ситуация и вовсе плачевная
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Иван Егурнов
Ральф фигни не скажет
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Ascari
Такая проблема не только в Германии. Сейчас европейские страны-лидеры заняты другими повестками. Автоспорт их неинтересует. А та же Италия (особенно север страны) больше думает о себе и своих гражданах, вот и автоспорт не умирает у них.
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Ан Кот
да, Меркель много глупостей наделала
но и ее наследники не на много лучше
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Cardboard_monkey
Ответ Андрей
просто немцы поняли что формула 1 превратилась в шоу нежели в спорт. особенно когда продали права американцам. в добавок причинной тому стала разработка маленького мотора, v6 1.6 это оскорбление для немцев делающих авто, которые любят v8 с объемом 3-4 литра. парочку моих друзей так и говорят, это не v8, такое не интересно смотреть.
Твои друзья видимо даже не знают, что каноничный мотор для ф1 это v10....
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Андрей
Ответ Cardboard_monkey
Твои друзья видимо даже не знают, что каноничный мотор для ф1 это v10....
знают, именно v10 и называют часто реннмотор. потому как для повседневной жизни он не зашел. а вот v8 и v12 встречаются часто.
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