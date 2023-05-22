Питер Уиндзор: «Михаэль Шумахер никак не мог быть быстрее Хэмилтона на одном круге»

Теги Михаэль Шумахер Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Питер Уиндзор Джеймс Эллисон Авто

Питер Уиндзор сравнил Михаэля Шумахера и Льюиса Хэмилтона на одном круге.

Британский журналист не согласился с мнением технического директора «Мерседеса» Джеймса Эллисона, который работал с обоими семикратными чемпионами «Формулы-1». Эллисон заявил, что у Шумахера было бы небольшое преимущество над Хэмилтоном по квалификационной скорости – об этом Уиндзору сообщил один из болельщиков во время чата на его ютуб-канале.

«Большинство мнений [инженеров] основано на общении с пилотами на брифингах, болиде, временах на круге, качестве рукопожатия и совместных ужинах. Лишь немногие обращают внимание на то, что гонщик действительно делает на трассе.

Не утверждаю, что Джеймс Эллисон не знает, о чем говорит – уверен, он полагается на свою информацию. Но, на мой взгляд, Михаэль Шумахер на пике никак не мог быть быстрее Льюиса Хэмилтона на пике на одном круге, никоим образом.

Извините, но я совсем этого не понимаю, я не согласен», – ответил бывший менеджер команд «Ф-1».

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26 комментариев

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Konstantin Burõi
Ну да, просто некий БРИТАНСКИЙ ЖУРНАЛИСТ, не верит словам ТЕХНИЧЕСКОГО директора с опытом 20+ лет в Ф1, который работал и с тем и с другим...

Все, что вам нужно знать о Питере Уиндзоре...
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+33
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Посторонним В
Лично я думаю, по моему мнению, что эти ребята неплохи, конечно, но за Даней Квятом им не угнаться. А думаю я так вовсе не потому, что Квят мой соотечественник, нет, вовсе нет. Просто я максимально объективен 😊
+23
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+20
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Мадина Уйгурова
И толку от того, кто быстрее на одном круге? вон Леклер в квалификациях прошлого года уделывал Макса и? Макс по итогу двукратный, а Шарль в стенах. Льюис может и быстрее на одном круге, но это благодаря звездолёту, он и 7 кратный благодаря своей машине, 5 чемпионств последних боролся ни с кем, тогда как у Шуми только 2 самовозных (2002 и 2004) титула, остальные чашки в борьбе до последнего и минимум отрыва очков. Даже там где он проигрывал чемпионат из-за днищенской машины - боролся до конца, а Льюис всегда ниже 2 места был в те года, где машина была днищем.
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Michael_Monza
люся рядом не стоял бы с пиковым Шумми это понятно даже дилетанту. Собственно все что нужно знать об этом английском "специалисте"
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Антон Якимцев
Минус ещё один БРИТАНСКИЙ "специалист".
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flegmatichen
Нам достаточно знать что Джордж быстрее Льюиса )
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Великий Алонсо
Этот Хамильтон "король квалификации и т.д и т.п" без самовоза даже Расселла не вывозит, вся его скорость куда то чудесным образом испарилась, ну конечно, это же не с Боттасом и Росбергом всю карьеру соревноваться.
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+6
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LetTong
Британцы зачастую принижали Шуми в его пиковые годы, в отличие от итальянцев и французов, которые восхищались красным бароном. Все что надо знать об якобы объективных британских журналистах
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sir_shir
Ну с британского дивана виднее, чего уж там
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Vladimir K
Сравнили: Красный барон и ноющая лгбт-королева 😄
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Александр Деев
Пусть не соглашается. Каждый имеет право верить в то что хочет.
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United_LP
Ответ Посторонним В
Лично я думаю, по моему мнению, что эти ребята неплохи, конечно, но за Даней Квятом им не угнаться. А думаю я так вовсе не потому, что Квят мой соотечественник, нет, вовсе нет. Просто я максимально объективен 😊
Да что там Квят, когда есть Мазепа
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Cars is my addiction
шумахер уделал бы люсю и даже не заметил его, в равных машинах и условиях. шумахер на пике это не просто идеальный темп по ходу одного круга, это идеальные круги всю гонку. хемильтон так не может.
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irs118return
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
это такой же журналист как ихний бывший примьер, страна дураков)))
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Семен Клейменов
Про Михаэля совсем новостей нет. Жаль, что всё так вышло.
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Luca di Montezemolo
Вечная и абсолютно бессмысленная тема, разные пилоты, ездившие на разных тачках и имевшие разные пики, и разные сильные и слабые стороны, и разные предпочтения к машинам, и при разных регламентах показывали бы разные результаты.
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FirePhoenix
Ну не понимает и не понимает, чё бухтеть-то
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Иван Алейников
Ответ Посторонним В
Лично я думаю, по моему мнению, что эти ребята неплохи, конечно, но за Даней Квятом им не угнаться. А думаю я так вовсе не потому, что Квят мой соотечественник, нет, вовсе нет. Просто я максимально объективен 😊
Пойди обгони торпеду!
+1
-1
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Grigpar
Ответ United_LP
Да что там Квят, когда есть Мазепа
Петров, Квят, Сироткин, Мазепин. Топ-4 пилота истории Формулы 1.
Ну никак ни Шумахер, ни Льюис не могли быть быстрее их на одном круге.
Сказал вот так и все. Вот правда типо. :)
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United_LP
Ответ Великий Алонсо
Этот Хамильтон "король квалификации и т.д и т.п" без самовоза даже Расселла не вывозит, вся его скорость куда то чудесным образом испарилась, ну конечно, это же не с Боттасом и Росбергом всю карьеру соревноваться.
Ага. Ведь Алонсо он не выигрывал в дебютном же сезоне)
+3
-3
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Zonda Zonda
Ответ United_LP
Ага. Ведь Алонсо он не выигрывал в дебютном же сезоне)
Он не выиграл у Алонсо в дебютном сезоне. У них было по 109 балов, а чемпионом стал Райконен
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Batt Monner
Ответ Dart_Yoda
Если объективно, возможно, Уиндзор и прав. Шуми не был самым быстрым и в свой период, потому что был Хаккинен. Финн был быстрее, это глупо отрицать, но Макларен был до чёрта нестабилен. Хэм же, в дебютный год на равных гонял с двухкратным чемпионом мира. А если совсем объективно, можно сказать что Сенна быстрее Ферзя, или Ферзь - быстрее Проста. Всё это чушь собачья и узнать как бы оно было не сможем. Так, какая к чёрту разница...
Не пиши ерунду
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