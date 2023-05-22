Питер Уиндзор: «Михаэль Шумахер никак не мог быть быстрее Хэмилтона на одном круге»

Питер Уиндзор сравнил Михаэля Шумахера и Льюиса Хэмилтона на одном круге.

Британский журналист не согласился с мнением технического директора « » , который работал с обоими семикратными чемпионами «Формулы-1». Эллисон заявил, что у Шумахера было бы небольшое преимущество над Хэмилтоном по квалификационной скорости – об этом Уиндзору сообщил один из болельщиков во время чата на его ютуб-канале.

«Большинство мнений [инженеров] основано на общении с пилотами на брифингах, болиде, временах на круге, качестве рукопожатия и совместных ужинах. Лишь немногие обращают внимание на то, что гонщик действительно делает на трассе.

Не утверждаю, что Джеймс Эллисон не знает, о чем говорит – уверен, он полагается на свою информацию. Но, на мой взгляд, на пике никак не мог быть быстрее на пике на одном круге, никоим образом.

Извините, но я совсем этого не понимаю, я не согласен», – ответил бывший менеджер команд «Ф-1».

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