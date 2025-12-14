  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • ФИА пыталась поменять регламент 2 года назад для борьбы с грязным воздухом, но команды «Ф-1» не поддержали
2

ФИА пыталась поменять регламент 2 года назад для борьбы с грязным воздухом, но команды «Ф-1» не поддержали

В ФИА сообщили, что команды «Ф-1» отказались менять правила ради обгонов.

Директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис заявил, что два года назад технический регламент «Формулы-1» мог поменяться ради борьбы с грязным воздухом и улучшения ситуации с обгонами.

«Мы сделали существенный шаг вперед в верном направлении, но я точно не назвал бы [регламент 2022-2025 годов] абсолютным успехом и не поставил бы нам «пятерку» с плюсом. Я бы поставил «четверку» или даже «тройку».

Если говорить о технических вопросах, то да, болиды, безусловно, могли преследовать друг друга плотнее [в 2022 и 2023 годах]. Где были просчеты, так это в некоторых… Я бы не назвал их «лазейками», однако в каких-то аспектах правила слишком многое позволяли. И благодаря этому команды применяли решения, способствующие появлению турбулентности.

В первую очередь речь о концевых пластинах переднего антикрыла. Другой областью, где команды пользовались возможностями, стала конструкция барабана переднего колеса – элементы внутри колеса. Также я бы упомянул края днища. Это основные области, где показатели отклонялись от первоначального замысла.

Не сказать, что это что-то новое или обнаруженное сегодня. Так было и два года назад. Почему мы не поменяли правила? Ну, мы пытались, но не добились достаточной поддержки со стороны команд.

Есть механизм, позволяющий менять регламент во время цикла, и для этого необходима поддержка большого количества команд. Одного нашего желания недостаточно», – заявил специалист.

Томбасис также надеется, что грязный воздух будет меньше мешать гонщикам в 2026 году:

«Разумеется, мы считаем, что ситуация улучшится. Но давайте поговорим через два года. Надеюсь, мы сможем сказать, что все в порядке».

«Ф-1» унифицирует названия систем 2026 года

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
регламент
logoФИА
logoФормула-1
Николас Томбасис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Штайнер предложил Норрису протестировать мотоцикл MotoGP
сегодня, 13:32
Джонни Херберт: «В начале следующего сезона ориентиром для остальных может стать «Мерседес»
сегодня, 13:05
«Ауди» проведет презентацию команды и ливреи болида 20 января
сегодня, 12:20
График презентаций болидов 2026 года – с датами определились 7 команд из 11
сегодня, 12:19
Изак Аджар: «Мне нужно смириться, что в первый месяц в «Ред Булл» я точно буду медленнее Ферстаппена»
сегодня, 11:57
Лоран Мекьес: «Думаю, Цунода может получить еще один шанс в «Формуле-1»
сегодня, 11:23
«У тебя была ###### «Альпин». Зак Браун о риске с приглашением Пиастри и Норриса
сегодня, 10:56
Изак Аджар об онлайн-травле Антонелли: «Это идиоты, которые ничего не знают о гонках»
сегодня, 10:26
Зак Браун: «Норрис и Пиастри боготворят меня, называют «папочкой» за глаза и до усрачки боятся Стеллу»
сегодня, 09:48
Владимир Башмаков о «сливе» Пиастри: «Если ты сломался, это твои проблемы. Шумахер или Вильнев бы не сломались»
сегодня, 09:21
Ко всем новостям
Последние новости
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10