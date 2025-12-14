ФИА пыталась поменять регламент 2 года назад для борьбы с грязным воздухом, но команды «Ф-1» не поддержали

В ФИА сообщили, что команды «Ф-1» отказались менять правила ради обгонов.

Директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис заявил, что два года назад технический регламент «Формулы-1» мог поменяться ради борьбы с грязным воздухом и улучшения ситуации с обгонами.

«Мы сделали существенный шаг вперед в верном направлении, но я точно не назвал бы [регламент 2022-2025 годов] абсолютным успехом и не поставил бы нам «пятерку» с плюсом. Я бы поставил «четверку» или даже «тройку».

Если говорить о технических вопросах, то да, болиды, безусловно, могли преследовать друг друга плотнее [в 2022 и 2023 годах]. Где были просчеты, так это в некоторых… Я бы не назвал их «лазейками», однако в каких-то аспектах правила слишком многое позволяли. И благодаря этому команды применяли решения, способствующие появлению турбулентности.

В первую очередь речь о концевых пластинах переднего антикрыла. Другой областью, где команды пользовались возможностями, стала конструкция барабана переднего колеса – элементы внутри колеса. Также я бы упомянул края днища. Это основные области, где показатели отклонялись от первоначального замысла.

Не сказать, что это что-то новое или обнаруженное сегодня. Так было и два года назад. Почему мы не поменяли правила? Ну, мы пытались, но не добились достаточной поддержки со стороны команд.

Есть механизм, позволяющий менять регламент во время цикла, и для этого необходима поддержка большого количества команд. Одного нашего желания недостаточно», – заявил специалист.

Томбасис также надеется, что грязный воздух будет меньше мешать гонщикам в 2026 году:

«Разумеется, мы считаем, что ситуация улучшится. Но давайте поговорим через два года. Надеюсь, мы сможем сказать, что все в порядке».

