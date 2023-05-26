Формула-3. Монако. Мини выиграл квалификацию, Бедрин – 14-й

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Гонщик «Хайтека» Габриэле Мини выиграл квалификацию «Формулы-3» в Монако.

Мини показал лучшее время во второй квалификационной группе и перебил результат Дино Бегановича, третьим стал еще один представитель «Премы» Пол Арон.

Пилот «Йенцера» Никита Бедрин завершил сессию седьмым в первой группе и 14-м по итогам всей квалификации. Лидер чемпионата Габриэль Бортолето («Трайдент») начнет воскресную гонку седьмым, его преследователь Грегуар Соси («АРТ») – 12-м.

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