Феттель посетил паддок «Ф-1» впервые после завершения карьеры: «Пока доволен решением уйти, но больше всего не хватает конкуренции»

приехал на .

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» впервые после ухода из чемпионата посетил паддок. Феттель завершил карьеру в конце прошлого года.

В частности, Феттель зашел в боксы своей последней команды – «Астон Мартин».

«Я уже скучаю [по «Ф-1»], но приехал не из-за этого. Я здесь по приглашению [Доменикали].

Дела у меня идут очень хорошо, приятно проводить время с семьей, хотя пролетает оно быстро. Безусловно, я рад, что стало меньше перелетов.

Пока что я вполне доволен решением [завершить карьеру]. Но больше всего мне не хватает конкуренции и напряжения», – прокомментировал визит Феттель.

Феттель уходит из «Ф-1» с десятью оглушительными рекордами. У Себа были еще 8, но их успели перебить

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Фото: соцсети команды «Астон Мартин»