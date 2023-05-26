Феттель посетил паддок «Ф-1» впервые после завершения карьеры: «Пока доволен решением уйти, но больше всего не хватает конкуренции»

Теги Гран-при Монако Себастьян Феттель Стефано Доменикали Формула-1 Астон Мартин Авто

Себастьян Феттель приехал на Гран-при Монако.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» впервые после ухода из чемпионата посетил паддок. Феттель завершил карьеру в конце прошлого года.

В частности, Феттель зашел в боксы своей последней команды – «Астон Мартин».

«Я уже скучаю [по «Ф-1»], но приехал не из-за этого. Я здесь по приглашению Стефано [Доменикали].

Дела у меня идут очень хорошо, приятно проводить время с семьей, хотя пролетает оно быстро. Безусловно, я рад, что стало меньше перелетов.

Пока что я вполне доволен решением [завершить карьеру]. Но больше всего мне не хватает конкуренции и напряжения», – прокомментировал визит Феттель.

Феттель уходит из «Ф-1» с десятью оглушительными рекордами. У Себа были еще 8, но их успели перебить

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Фото: соцсети команды «Астон Мартин»

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