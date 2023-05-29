Ферстаппен обогнал Феттеля по победам за «Ред Булл»

Теги Михаэль Шумахер Гран-при Монако Лотус Феррари Льюис Хэмилтон Ред Булл Себастьян Феттель Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Двукратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен стал рекордсменом «Ред Булл».

Успех на Гран-при Монако позволил Ферстаппену опередить четырехкратного обладателя титула Себастьяна Феттеля по победам в составе австрийской команды. Макс завоевал 39 побед (все – за «Ред Булл»), на счету Себастьяна 53 победы в «Ф-1», из них 38 в составе «быков».

Лишь два пилота чаще побеждали с одной командой: Льюис Хэмилтон в «Мерседесе» (82) и Михаэль Шумахер в «Феррари» (72).

Кроме этого, Макс стал седьмым гонщиком в истории, преодолевшим отметку в 2000 кругов лидирования, а «Ред Булл» по тому же показателю опередил «Лотус» (5672 против 5624) и вышел на пятое место среди команд.

«Ред Булл» выиграл 16 из 17 последних гонок, Ферстаппен одержал 39-ю победу в «Ф-1»

Что случилось на Гран-при Монако: даже дождь не помешал Ферстаппену, Алонсо не смог обхитрить «Ред Булл»

2 комментария

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Кирилл Конопельченко
Зачем столько дрочили регламент если это постоянно приводит к доминированию одной команды? Если это вообще не работает то может попробовать вернуть несколько производителей шин и сделать дозаправки? Ладно хотяб просто шины вернем и решим проблему команд…уравняем шансы хотяб в этой сфере.
Сейчас смело можно угадывать подиум.
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Великий Алонсо
То чувство, когда заранее известно, что гонку выиграет Ред Булл и никакая другая команда. С 80% вероятностью выигрывает гонку Ферстаппен, 20% Перес. У других 18 гонщиков 0 шансов на победу, классная спортивная интрига, чего уж там. Ждём с нетерпением Гран - При Испании, чтобы снова в 1000-й раз подряд увидеть тапка на 1 месте. И такая дичь продолжается уже со времен Феттеля в РБ, потом под победы Мерседеса и Хэмилтона все засыпали, теперь Ред Булл и Ферстаппен, когда реальная борьба между пилотами будет на хотя бы приблизительно равной технике?
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