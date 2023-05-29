Ферстаппен обогнал Феттеля по победам за «Ред Булл»

Двукратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен стал рекордсменом «Ред Булл».

Успех на Гран-при Монако позволил Ферстаппену опередить четырехкратного обладателя титула по победам в составе австрийской команды. Макс завоевал 39 побед (все – за «Ред Булл»), на счету Себастьяна 53 победы в «Ф-1», из них 38 в составе «быков».

Лишь два пилота чаще побеждали с одной командой: в « » (82) и в « » (72).

Кроме этого, Макс стал седьмым гонщиком в истории, преодолевшим отметку в 2000 кругов лидирования, а «Ред Булл» по тому же показателю опередил «Лотус» (5672 против 5624) и вышел на пятое место среди команд.

«Ред Булл» выиграл 16 из 17 последних гонок, Ферстаппен одержал 39-ю победу в «Ф-1»

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