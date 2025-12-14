Норрис стал 4-м в рейтинге The Race по итогам сезона, Хэмилтон – 14-й, Расселл опередил Леклера

Норрис не попал в топ-3 лучших пилотов по версии The Race.

Издание The Race поделилось своим рейтингом гонщиков «Формулы-1» по итогам 2025 года.

Коллектив экспертов распределил спортсменов от лучшего к худшему с учетом скорости в квалификациях и гонках, количества ошибок, реализации, стабильности, вклада в успехи команды и других факторов.

Лучшим был признан вице-чемпион Макс Ферстаппен из «Ред Булл », в топ-3 также попали лидер «Мерседеса » Джордж Расселл и пилот «Феррари» Шарль Леклер , в то время как чемпион Ландо Норрис из «Макларена » стал лишь четвертым. Норрис и Леклер опустились на одну строчку в сравнении с рейтингом 2024 года, а Расселл, напротив, отыграл два места.

Льюис Хэмилтон, проведший первый сезон за «Феррари», оказался на 14-й позиции.

Рейтинг гонщиков «Формулы-1» по итогам сезона-2025 (The Race)

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Джордж Расселл («Мерседес»)

3. Шарль Леклер («Феррари»)

4. Ландо Норрис («Макларен»)

5. Оскар Пиастри («Макларен»)

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

7. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)

8. Карлос Сайнс («Уильямс»)

9. Алекс Албон («Уильямс»)

10. Пьер Гасли («Альпин»)

11. Оливер Бермэн («Хаас»)

12. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

13. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

14. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

15. Габриэл Бортолето («Заубер»)

16. Эстебан Окон («Хаас»)

17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

18. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

19. Юки Цунода («Ред Булл»)

20. Франко Колапинто («Альпин»)

21. Джек Дуэн («Альпин»)

