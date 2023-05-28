«Ред Булл» выиграл 16 из 17 последних гонок, Ферстаппен одержал 39-ю победу в «Ф-1»

Пилот «Ред Булл» завершил на первом месте.

Победа стала для двукратного чемпиона «Формулы-1» четвертой в сезоне и 39-й в карьере. Еще два выигрыша позволят Максу сравняться с трехкратным обладателем титула Айртоном Сенной.

«Ред Булл» оказался сильнейшим во всех гонках, начиная с -2022, кроме прошлогоднего этапа в . Таким образом, на счету « » 16 побед в 17 последних Гран-при.

Гран-при Монако-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Алонсо – 2-й, Окон – 3-й

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