«Ред Булл» выиграл 16 из 17 последних гонок, Ферстаппен одержал 39-ю победу в «Ф-1»

Теги Айртон Сенна Гран-при Монако Гран-при Франции Гран-при Бразилии Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен завершил Гран-при Монако на первом месте.

Победа стала для двукратного чемпиона «Формулы-1» четвертой в сезоне и 39-й в карьере. Еще два выигрыша позволят Максу сравняться с трехкратным обладателем титула Айртоном Сенной.

«Ред Булл» оказался сильнейшим во всех гонках, начиная с Гран-при Франции-2022, кроме прошлогоднего этапа в Бразилии. Таким образом, на счету «Ред Булл» 16 побед в 17 последних Гран-при.

Гран-при Монако-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Алонсо – 2-й, Окон – 3-й

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5 комментариев

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Игорь Горшков
Как-то незаметно нынешняя Формула 1 объявила инфляцию старой. Когда-то 3 титула и более 40 побед были космической высотой Сенны, а теперь космовоз привозит сильно молодого к этим цифрам, как по победам, так и по титулам. Тогда их выгрызали, теперь буднично наштамповали 3 штуки и конца края не видно.
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Дмитрий Фурсов
Доминирование уже на уровне мерсов.
Надежда только на то, что днище сфоткали здесь и это может иметь последствия
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Paninaro
Аве Ньюи.
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Игорь Горшков
Ответ Дмитрий Фурсов
Доминирование уже на уровне мерсов. Надежда только на то, что днище сфоткали здесь и это может иметь последствия
Посмотрите статистику, у Мерса никогда не было такого доминирования. Даже в их суперсезоны.
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Mortimer1
Ответ Игорь Горшков
Посмотрите статистику, у Мерса никогда не было такого доминирования. Даже в их суперсезоны.
Кого вы пытаетесь обмануть) Мерседес в их лучшие времена по секунде с круга привозил. На старте уезжали в закат без шансов для остальных
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