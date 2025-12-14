Тед Кравиц: «Марко называл меня дрессированной обезьяной Хорнера»

Кравиц сообщил о специфическом чувстве юмора Марко.

Репортер Sky Sports Тед Кравиц прокомментировал уход Гельмута Марко с поста советника «Ред Булл» и рассказал о прозвище, которое ему дал австриец.

«Знаете, обычно во время эры Феттеля я сначала интервьюировал босса команды после побед. Или же шел к Кристиану Хорнеру и ждал, пока он сойдет с пит-уолл – это была моя работа как репортера на пит-лейн. Также мы брали интервью прямо с пит-уолл.

Гельмут Марко всегда подходил, хлопал Кристиана по спине. Пару раз он говорил Кристиану: «Кстати, вижу твою дрессированную обезьяну, она ждет интервью, тебе лучше поторопиться», и шел дальше.

Он называл меня дрессированной обезьяной, которая ходит за Кристианом Хорнером с микрофоном. И я такой: «Ха-ха, да. Хорошая шутка, Гельмут. Конечно».

Глупые комментарии об Антонелли , отвратительные комментарии о Пересе, когда он связал плохую форму с его национальностью… Но в то же время он был суровым гонщиком старой закалки, и когда Джи-Пи (Джанпьеро Ламбьязе, гоночный инженер Макса Ферстаппена – Спортс’’) сидел на пит-уолл в слезах два или три дня назад, кто подошел к нему и сказал: «Все в порядке, дружище, все в порядке»? Это был Гельмут.

И где-то глубоко внутри мне жаль, что старик становится таким незначительным человеком. И я возьму это чувство, положу в маленький пакетик и выброшу в корзину, когда мы завершим подкаст, ведь, считаю, его время ушло», – произнес журналист.

