Ландо Норрис: «Я хотел, чтобы Максу показали синие флаги – возможно, ему бы их показали впервые в жизни»

Пилот « » поделился своими мыслями о Гран-при Монако, где занял девятое место.

«Темп на промежуточных был, пожалуй, самым лучшим на трассе. Я хотел, чтобы Максу показали синие флаги – возможно, ему бы их показали впервые в жизни. Так что я очень хотел пройти его, потому что его бы это разозлило – а мне бы понравилось. Было бы забавно! Но он был лидером Гран-при Монако, так что я не хотел особо вмешиваться.

Темп был отличный – особенно в конце гонки. Думаю, единственная ошибка – это то, что мы перешли на «хард» на два круга, а потом поставили промежуточные. Мы просто не ожидали дождя. Команда сказала мне, что он будет не таким сильным. Они сказали, что будет легкий дождь, так что я – довольный такой информацией – поехал на пит-стоп.

Возможно, стоило подождать пару кругов и посмотреть, что произойдет. Мы, вероятно, потеряли 30 секунд, что стоило нам двух или трех позиций как минимум.

Темп на сухой трассе нас шокировал. Мы были довольно медленными. Юки [Цунода] был намного быстрее нас. Поэтому что касается сухих условий – тут ничего позитивного. А что же до промежуточных – то здесь дело не столько в машине, сколько в том, насколько ты готов рисковать. Я много рисковал – и это оправдалось. Мы прошли Юки. Так что было весело», – сказал Норрис.

Гран-при Монако-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Алонсо – 2-й, Окон – 3-й