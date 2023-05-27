Формула-3. Монако. Марти выиграл 1-ю гонку, Бедрин – 15-й

Пилот « » Пепе Марти одержал победу в спринте «Формулы-3» в Монако.

Марти стартовал с поула и финишировал с отрывом в восемь секунд от других призеров – гонщика « » Леонардо Форнароли и представителя «АРТ» Грегуара Соси.

Никита Бедрин из «Йенцера» начал заезд 14-м и завершил его 15-м, лидер сезона Габриэль Бортолето («Трайдент») стал шестым.

Бортолето по-прежнему возглавляет чемпионат, на его счету 62 очка. Ближайшими конкурентами бразильца являются Соси (44 балла), Марти и пилот «Премы» Дино Беганович (по 31), а также Франко Колапинто из «МП Моторспорт» (28).

Формула-3. Монако. Мини выиграл квалификацию, Бедрин – 14-й

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