У Алонсо 5 подиумов в 6 гонках за «Астон Мартин»

Теги Гран-при Монако Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Астон Мартин Авто

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо продолжает штамповать подиумы.

На Гран-при Монако Алонсо показал свой лучший результат в составе новой команды, финишировав вторым. Подиум стал для испанца пятым в шести гонках за «Астон Мартин».

Двукратный чемпион «Формулы-1» ни разу не выпадал из топ-4 в 2023 году: ранее пилот четырежды финишировал третьим и один раз – четвертым.

Фернандо сохранил третью строчку в личном зачете и сократил отставание от гонщика «Ред Булл» Серхио Переса до 12 очков.

Ферстаппен выиграл Гран-при Монако, Алонсо снова на подиуме

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18 комментариев

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Шалфей Ирвинга
Так и не понял мува со стороны Астонов, когда Стролл пересел на промежуточные и было видно, что по темпу он вместе с Боттасом за полкруга отыграли у Переса 8 секунд, ставить Алонсо медиум и через круг ставить уже промежуточные. Испанец мог на круг раньше Макса переобуться и победить, но стратеги АМ решили поспорить со стратегами Фур, кто же из них в этот уикенд был худшим
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Великий Алонсо
Великий! Выжимает 199% из Астон Мартин. Будь АМ побыстрее на прямых, Ферстаппен глотал бы пыль за легендарным Фернандо Алонсо.
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Даня Чебыкин
дед явно не забывает принимать таблетки!!! красавец!!!
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Grigpar
На данный момент это уже обыденность. Но Алонсо и Астоны говорили, что 3-е место поднадоело, нужно уже добиваться большего. Вот пожалуйста, на позицию выше Ало занял чистым темпом.
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Михаил Надменный
Перекат на мидиум - " что это было?" Дед мог бы взять победу,увы
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mexicantushkan
Ответ Grigpar
А как бы он победил, если на следующем же круге РБ также бы поставил дождевые, увидев, что делает Астон и продолжили бы лидировать в гонке. 12 сек. разницы было.
Очевидно же, пока Ферстаппен целый круг скользил до боксов, Алонсо в этот момент уже ехал бы на дождевых. Там на сликах пешком ходили, 12 секунд ничто.
+6
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+6
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ALMANAC
Команда инженеров и стратегов Астона официально пополняет ряды клуба клоунов в котором состоит вся Феррари и Альпин (но сегодня без вариантов, молодцы, 0 ошибок и подиум)
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+3
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Александр Решетов
Ответ Великий Алонсо
Великий! Выжимает 199% из Астон Мартин. Будь АМ побыстрее на прямых, Ферстаппен глотал бы пыль за легендарным Фернандо Алонсо.
Пока видно , он один бросает вызов Ферзю и хоть как-то держит темп самовозки
+3
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Mortimer1
Ответ Grigpar
На данный момент это уже обыденность. Но Алонсо и Астоны говорили, что 3-е место поднадоело, нужно уже добиваться большего. Вот пожалуйста, на позицию выше Ало занял чистым темпом.
Ну справедливости ради, необгонный Монако - не показатель. Особенно с учетом отвала Переса. В следующих гонках Алонсо опять будет бороться максимум за третью строчку
+3
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Imax161
Ответ Великий Алонсо
Великий! Выжимает 199% из Астон Мартин. Будь АМ побыстрее на прямых, Ферстаппен глотал бы пыль за легендарным Фернандо Алонсо.
Это врядли, по дождю на сухих настройках Ферстапен всеравно вёз деду
+5
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Андрей Омельянович
хочу, чтобы в конце сезона было 22:0 со Строллом хотя бы по квалам.
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mexicantushkan
Ответ Grigpar
На тот момент еще этого не было. И сильный дождь шел только на входе в тоннель. Вряд ли Макс проиграл бы столько разом. Думаю аналитики потом все посчитают. А что было бы, если дождь все таки не усилился и Ало остался бы на дождевой резине ты подумал? И это при том, что была возможность попробовать оба варианта. Риск был не оправдан. Астоны все сделали правильно и сохранили свою позицию, в угоду призрачной борьбы с доминирующими РБ.
На тот момент уже шел хороший дождь. Я подумал за тебя, если бы дождь не усилился то Алонсо ничего бы не потерял переобувшись на промежуточные, потому что все основные соперники позади уже также переобулись на промежуточные. Феррари самоустранились еще до дождя. Абсолютно идиотский и бессмысленный питстоп.
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Grigpar
Ответ Mortimer1
Ну справедливости ради, необгонный Монако - не показатель. Особенно с учетом отвала Переса. В следующих гонках Алонсо опять будет бороться максимум за третью строчку
Ну так в статье и едет речь про подиумы. 3-е место относится к нему.
Будут ГП, где Ало придется Феррари и Мерсу проигрывать.
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Сергей Богатырёв
Ответ Александр Решетов
Пока видно , он один бросает вызов Ферзю и хоть как-то держит темп самовозки
+30 секунд на финише - мощный вызов Ферстаппену. И можно не рассказывать про лишний пит, когда Алонсо кругов за десять чуть сократил отрыв, Макс моментально прибавил без напряга. Я не обсуждаю гоночные навыки Нандо, просто у РБ очень быстрая машина.
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индийский огурчик
Ответ Imax161
Это врядли, по дождю на сухих настройках Ферстапен всеравно вёз деду
сначала алонсо вез, потом скорее всего понял что отрыв слишком большой и перестал, а в конце вообще забил, там даже окон его догнал почти
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Grigpar
Ответ mexicantushkan
Очевидно же, пока Ферстаппен целый круг скользил до боксов, Алонсо в этот момент уже ехал бы на дождевых. Там на сликах пешком ходили, 12 секунд ничто.
На тот момент еще этого не было. И сильный дождь шел только на входе в тоннель. Вряд ли Макс проиграл бы столько разом. Думаю аналитики потом все посчитают.
А что было бы, если дождь все таки не усилился и Ало остался бы на дождевой резине ты подумал? И это при том, что была возможность попробовать оба варианта. Риск был не оправдан. Астоны все сделали правильно и сохранили свою позицию, в угоду призрачной борьбы с доминирующими РБ.
0
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