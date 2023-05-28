У Алонсо 5 подиумов в 6 гонках за «Астон Мартин»
Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо продолжает штамповать подиумы.
На Гран-при Монако Алонсо показал свой лучший результат в составе новой команды, финишировав вторым. Подиум стал для испанца пятым в шести гонках за «Астон Мартин».
Двукратный чемпион «Формулы-1» ни разу не выпадал из топ-4 в 2023 году: ранее пилот четырежды финишировал третьим и один раз – четвертым.
Фернандо сохранил третью строчку в личном зачете и сократил отставание от гонщика «Ред Булл» Серхио Переса до 12 очков.
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Будут ГП, где Ало придется Феррари и Мерсу проигрывать.
А что было бы, если дождь все таки не усилился и Ало остался бы на дождевой резине ты подумал? И это при том, что была возможность попробовать оба варианта. Риск был не оправдан. Астоны все сделали правильно и сохранили свою позицию, в угоду призрачной борьбы с доминирующими РБ.