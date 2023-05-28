У Алонсо 5 подиумов в 6 гонках за «Астон Мартин»

Гонщик «Астон Мартин» продолжает штамповать подиумы.

На Гран-при Монако Алонсо показал свой лучший результат в составе новой команды, финишировав вторым. Подиум стал для испанца пятым в шести гонках за « ».

Двукратный чемпион «Формулы-1» ни разу не выпадал из топ-4 в 2023 году: ранее пилот четырежды финишировал третьим и один раз – четвертым.

Фернандо сохранил третью строчку в личном зачете и сократил отставание от гонщика « » до 12 очков.

Ферстаппен выиграл Гран-при Монако, Алонсо снова на подиуме

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