Эстебан Окон: «Эсте-бести на подиуме, детка! Надеюсь, первый из многих»
Эстебан Окон эмоционально отреагировал на подиум по итогам Гран-при Монако.
Гонщик «Альпин» финишировал вслед за Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» и экс-напарником Фернандо Алонсо, ныне выступающим за «Астон Мартин». Окон не завоевывал призы с 2021 года.
«Эсте-бести на подиуме, детка! – произнес француз в интервью после финиша. – Мы это сделали.
Вся команда провела превосходный уик-энд. Мы улучшили машину, вообще не допускали ошибок – даже когда поставили «промежуточные» шины, круг получился идеальный.
Давно я не был на подиуме – надеюсь, это первый из многих.
Вчера я достаточно касался стен, так что сегодня нужно было этого избегать».
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