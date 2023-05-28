Эстебан Окон: «Эсте-бести на подиуме, детка! Надеюсь, первый из многих»

Эстебан Окон эмоционально отреагировал на подиум по итогам Гран-при Монако.

Гонщик « » финишировал вслед за из « » и экс-напарником , ныне выступающим за « ». Окон не завоевывал призы с 2021 года.

«Эсте-бести на подиуме, детка! – произнес француз в интервью после финиша. – Мы это сделали.

Вся команда провела превосходный уик-энд. Мы улучшили машину, вообще не допускали ошибок – даже когда поставили «промежуточные» шины, круг получился идеальный.

Давно я не был на подиуме – надеюсь, это первый из многих.

Вчера я достаточно касался стен, так что сегодня нужно было этого избегать».

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