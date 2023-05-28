Эстебан Окон: «Эсте-бести на подиуме, детка! Надеюсь, первый из многих»

Теги Гран-при Монако Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Астон Мартин Эстебан Окон Макс Ферстаппен Альпин Авто

Эстебан Окон эмоционально отреагировал на подиум по итогам Гран-при Монако.

Гонщик «Альпин» финишировал вслед за Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» и экс-напарником Фернандо Алонсо, ныне выступающим за «Астон Мартин». Окон не завоевывал призы с 2021 года.

«Эсте-бести на подиуме, детка! – произнес француз в интервью после финиша. – Мы это сделали.

Вся команда провела превосходный уик-энд. Мы улучшили машину, вообще не допускали ошибок – даже когда поставили «промежуточные» шины, круг получился идеальный.

Давно я не был на подиуме – надеюсь, это первый из многих.

Вчера я достаточно касался стен, так что сегодня нужно было этого избегать».

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4 комментария

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Великий Алонсо
"Эсте-бести". Ахахах, давай бест, теряйся дальше на 8-12 местах на своём синем ведре, такой шары как в Монако больше не будет на обгонных трассах. У Алонсо на 100 подиумов больше чем у тебя, бест😂
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Листок яблони
Ответ Великий Алонсо
Проспись, Окоша. Первый и последний в этом сезоне подиум для тебя, на любой другой трассе где можно обгонять, тебя бы прошли 2 Феррари и 2 Мереседеса
Есть такое. Хотя, ещё Венгрия и Сингапур, вроде как.
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Листок яблони
Ответ Великий Алонсо
"Эсте-бести". Ахахах, давай бест, теряйся дальше на 8-12 местах на своём синем ведре, такой шары как в Монако больше не будет на обгонных трассах. У Алонсо на 100 подиумов больше чем у тебя, бест😂
Верно. У Окона 3, у Алонсо 103 подиума.
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