Стартовала гонка «500 миль Индианаполиса»
На автодроме «Индианаполис Мотор Спидвей» стартовала 107-я в истории гонка «500 миль Индианаполиса».
Чемпион «Индикара» 2021 года Алекс Палоу («Чип Гэнасси») начал заезд с первого места, вслед за ним стартовали пилот «Эд Карпентер» Ринус Викей, Феликс Розенквист («Эрроу Макларен»), Сантино Ферруччи («Фойт»), Пато О’Уорд («Эрроу Макларен») и Скотт Диксон («Чип Гэнасси»).
Победитель «Инди-500» 2022 года и один из лидеров сезона-2023 Маркус Эрикссон («Чип Гэнасси») начал гонку десятым.
Отмашку зеленым флагом совершил двукратный номинант на премию «Оскар» Адам Драйвер.
500 миль Индианаполиса. Эрикссон впервые выиграл гонку, О’Уорд – 2-й, Канаан – 3-й
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понятно, что тормоза заклинило, но редко когда вот такое получается
ps. сошла всё таки, жаль