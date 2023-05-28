Стартовала гонка «500 миль Индианаполиса»

На автодроме «Индианаполис Мотор Спидвей» стартовала 107-я в истории гонка «500 миль Индианаполиса».

Чемпион « » 2021 года Алекс Палоу («Чип Гэнасси») начал заезд с первого места, вслед за ним стартовали пилот «Эд Карпентер» Ринус Викей, Феликс Розенквист («Эрроу Макларен»), Сантино Ферруччи («Фойт»), Пато О’Уорд (« ») и («Чип Гэнасси»).

Победитель «Инди-500» 2022 года и один из лидеров сезона-2023 («Чип Гэнасси») начал гонку десятым.

Отмашку зеленым флагом совершил двукратный номинант на премию «Оскар» Адам Драйвер.

500 миль Индианаполиса. Эрикссон впервые выиграл гонку, О’Уорд – 2-й, Канаан – 3-й

«Макларен» представил 3 ливреи для «Инди-500» в честь «Тройной короны автоспорта»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram