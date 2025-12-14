  • Спортс
  • Гельмут Марко о том, чем гордится больше всего: «Всем, чего достиг Ферстаппен, титулами без лучшей машины»
29

Гельмут Марко о том, чем гордится больше всего: «Всем, чего достиг Ферстаппен, титулами без лучшей машины»

Марко заявил, что в первую очередь гордится победами Ферстаппена.

Бывший советник «Ред Булл» Гельмут Марко ответил на вопросы о непривычной роли наблюдателя и главных успехах в своей карьере – австриец связал их с Максом Ферстаппеном.

– С каким чувством вы будете смотреть первый Гран-при из дома в марте?

– К этому нужно будет привыкнуть, конечно. Безусловно, надо добавить несколько экранов для всех данных.

Квалификации – вот чего мне будет больше всего не хватать. Того, что я уже не буду в гуще событий. Не смогу пожать руку Максу прямо перед квалификацией.

В Абу-Даби снова был такой момент. Я сказал Максу: «Нужен мегакруг». И затем он выехал и выдал результат так, как умеет только он. Да. Вот чего мне будет больше всего не хватать.

– Вы также многие годы отвечали за юниорскую программу «Ред Булл». В общей сложности вы привели в «Формулу-1» 17 талантливых пилотов – это практически полная решетка. С Ферстаппеном и Себастьяном Феттелем вы выиграли восемь титулов. Каким достижением вы гордитесь больше всего?

– На самом деле всем, чего достиг Макс. Тем, что он несколько раз становился чемпионом мира даже без лучшей машины. Тем, что он победил Льюиса Хэмилтона в 2021 году. Тем, что мы одержали больше всего побед за сезон в 2023-м. Тем, что Макс сразу же показал результат и выиграл первую гонку после того, как я посадил его в «Ред Булл».

Таких моментов очень много. Как мы с Максом недавно сказали друг другу по телефону: «Мы даже не могли мечтать, что вместе добьемся всего этого».

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: De Telegraaf
