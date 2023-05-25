Фредерик Вассер: «Феррари» не предлагала контракт Хэмилтону и не вела переговоры»

Теги возможные переходы Гран-при Монако Феррари Льюис Хэмилтон Ауди Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Шарль Леклер Фредерик Вассер Авто

Фредерик Вассер опроверг приглашение Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

По словам руководителя Скудерии, команда не делала предложений пилоту «Мерседеса». Как сообщалось ранее, «Феррари» якобы готова подписать контракт с Льюисом на 50 миллионов долларов.

«Вполне очевидно, что на данном этапе сезона [прессе] нужна новая история каждую неделю. Мы не посылаем предложение Льюису Хэмилтону. Мы этого не делали.

Две недели назад вы отправляли Сайнса в «Ауди», неделю назад – Леклера в «Мерседес», и теперь я остался один!

Мы не вели переговоры. Полагаю, каждая команда на решетке хотела бы в какой-то момент заполучить Хэмилтона. На мой взгляд, утверждать обратное было бы чушью. Что касается общения с Хэмилтоном, я чуть ли не каждый уик-энд на протяжении последних 20 лет общаюсь с Хэмилтоном. Не собираюсь это прекращать только из-за того, что вы меня преследуете», – сказал Вассер, бывший начальник Льюиса в молодежных «формулах», перед Гран-при Монако.

Берни Экклстоун: «Буду очень удивлен, если Хэмилтон действительно хочет покинуть «Мерседес» и решит, что в «Феррари» ему будет лучше»

Тед Кравиц: «$50 млн – низковато для Хэмилтона. 100 млн от «Феррари» привлекли бы внимание»

5 комментариев

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Дмитрий Кутузов
Ну если Вассер обмолвился, значит что-то есть, как минимум интерес одной из сторон.
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Lestyv
Походу, цель достигнута, Льюис выбил хороший контракт из Мерседеса, пьесу можно сворачивать. Вассер тоже не дурак, и не будет говорить "Да, мы хотели слить гонщика _____ (подставить фамилию) и взять на его место Льюиса, но не фартануло, так что гоняться будем с тем, что есть"
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kisliy33
не сошлись в условиях, решили прикинуться шлангами )))
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