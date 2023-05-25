Фредерик Вассер: «Феррари» не предлагала контракт Хэмилтону и не вела переговоры»
Фредерик Вассер опроверг приглашение Льюиса Хэмилтона в «Феррари».
По словам руководителя Скудерии, команда не делала предложений пилоту «Мерседеса». Как сообщалось ранее, «Феррари» якобы готова подписать контракт с Льюисом на 50 миллионов долларов.
«Вполне очевидно, что на данном этапе сезона [прессе] нужна новая история каждую неделю. Мы не посылаем предложение Льюису Хэмилтону. Мы этого не делали.
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Мы не вели переговоры. Полагаю, каждая команда на решетке хотела бы в какой-то момент заполучить Хэмилтона. На мой взгляд, утверждать обратное было бы чушью. Что касается общения с Хэмилтоном, я чуть ли не каждый уик-энд на протяжении последних 20 лет общаюсь с Хэмилтоном. Не собираюсь это прекращать только из-за того, что вы меня преследуете», – сказал Вассер, бывший начальник Льюиса в молодежных «формулах», перед Гран-при Монако.
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