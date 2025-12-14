  • Спортс
  • Дэвид Крофт: «Хэмилтону нужно помнить, что он Хэмилтон, что он не растерял свои способности»
1

Дэвид Крофт: «Хэмилтону нужно помнить, что он Хэмилтон, что он не растерял свои способности»

Крофт высказался о тяжелейшем сезоне Хэмилтона.

Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт проанализировал неудачи Льюиса Хэмилтона в новой команде – «Феррари» – в 2025 году.

«Он не может позволить себе начать следующий сезон так, как завершил этот. Вопросов к нему будет становиться все больше и больше.

Это, должно быть, оказывает сильное деморализующее влияние, особенно если ты семикратный чемпион мира. Приходится постоянно отвечать на вопросы, почему ты такой медленный, почему все идет не так.

Льюис был настоящим бойцом на протяжении своей карьеры. Считаю, он величайший пилот всех времен – я действительно так думаю. Для меня он величайший как из-за действий на трассе, так и вне ее. И не только из-за того, что он из Стивениджа.

В Вегасе мы поговорили с Льюисом – не скажу, о чем, но ему просто нужно помнить, что он Льюис Хэмилтон, что он не растерял свои способности.

Был такой потенциал, столько радости, когда Льюис переходил в «Феррари», и ему очень идет красный. По какой-то причине все пошло не так. Думаю, есть два фактора: машина часто оказывалась недостаточно хорошей, и Льюис не вполне вписался в структуру, не сработался с людьми. Это не означает, что они не ладят, просто нет необходимого взаимодействия, и зимой надо найти способ сработаться.

И «Феррари» должна предоставить хороший болид ему и Шарлю Леклеру. Не будем забывать, что пока Льюис испытывал свои проблемы, Шарль провел четвертый сезон без побед из семи в «Феррари». Не такая машина нужна гонщикам. «Феррари» будет трудно сохранить обоих пилотов, если следующий год сложится так же», – отметил эксперт.

Маурицио Арривабене: «Хэмилтона нужно брать, только если у команды есть быстрый болид. Если нет – не нанимайте его»

Льюис Хэмилтон о сомнениях в своем будущем: «Скептики не на моем уровне, ничего бы им не ответил. Мечта все еще есть»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Daily Express
