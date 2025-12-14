Владимир Башмаков: «Победа Ферстаппена в 2025-м была бы сродни титулам Шумахера без сильнейшей машины – условно, в 1994, 2000 или 2003 годах»

Башмаков провел параллели между сезонами Ферстаппена и Шумахера.

Комментатор Владимир Башмаков уверен, что Макс Ферстаппен и «Ред Булл» должны гордиться вице-чемпионством в 2025 году.

«Ферстаппен тоже выдал свой максимум. Если бы Макс выиграл, это было бы сродни титулам Шумахера тех лет, когда у него не было сильнейшей машины. Условно, 1994 год – я говорю без деталей и без нюансов, или даже тот же 2000-й, потому что «Макларен» тогда технологически был сильнее «Феррари », или тот же 2003-й.

То есть этот сезон поставил бы жирную точку в споре о том, способен ли Макс выигрывать без быстрейшей машины. И даже без чемпионства он ставит, потому что сражение за титул до конца, завершение сезона с отставанием лишь в два очка ясно показывает, что и команда смогла сделать отличную работу, и Макс Ферстаппен тоже провел невероятно сильный сезон.

В абсолютно, казалось бы, беспомощной ситуации он не сдался, команда не сдалась, и они смогли все переиграть и продолжить сражение за титул. Да, не без ошибок со стороны «Макларена » – как пилотов, так и самой команды, безусловно, но в любом случае [в «Ред Булл»] проделали отличную работу, и соперников еще нужно заставить ошибиться.

Так что это очень хороший, я считаю, год и для «Ред Булл», и для Ферстаппена», – отметил эксперт.

