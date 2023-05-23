Гельмут Марко: «Хэмилтон недоволен, что зарабатывает меньше Ферстаппена – переход в «Феррари» может это изменить»

Гельмут Марко прокомментировал возможный переход Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

По информации британской и итальянской прессы, пилот «Мерседеса» может покинуть команду в конце года и присоединиться к Скудерии. Советник «Ред Булл» назвал факторы, которые могут повлиять на решение семикратного чемпиона «Формулы-1».

«Есть две вещи, которые очень раздражают . Во-первых, он уже не чемпион мира, и ему будет трудно вернуть титул в будущем. Он знает, что места в « » для него нет. Будет ли для него «Феррари» лучше « », если говорить о спортивной составляющей, неочевидно.

Кроме того, Льюис определенно недоволен тем, что больше не является самым высокооплачиваемым пилотом «Формулы-1». Теперь это . Хотя бы это он может изменить с помощью «Феррари», – заявил .

По версии Forbes, Хэмилтон за последний год получил на миллион долларов больше Ферстаппена, однако уступил Максу по заработку за гоночную деятельность.

Хэмилтон заработал $65 млн за последний год. Заработок Ферстаппена – $64 млн (Forbes)

«Феррари» готова предложить Хэмилтону контракт на $50 млн, президент Элканн в «тесном контакте» с Льюисом (Daily Mail)