Гельмут Марко: «Хэмилтон недоволен, что зарабатывает меньше Ферстаппена – переход в «Феррари» может это изменить»

Теги возможные переходы Феррари Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Мерседес Макс Ферстаппен деньги Авто

Гельмут Марко прокомментировал возможный переход Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

По информации британской и итальянской прессы, пилот «Мерседеса» может покинуть команду в конце года и присоединиться к Скудерии. Советник «Ред Булл» назвал факторы, которые могут повлиять на решение семикратного чемпиона «Формулы-1».

«Есть две вещи, которые очень раздражают Хэмилтона. Во-первых, он уже не чемпион мира, и ему будет трудно вернуть титул в будущем. Он знает, что места в «Ред Булл» для него нет. Будет ли для него «Феррари» лучше «Мерседеса», если говорить о спортивной составляющей, неочевидно.

Кроме того, Льюис определенно недоволен тем, что больше не является самым высокооплачиваемым пилотом «Формулы-1». Теперь это Макс Ферстаппен. Хотя бы это он может изменить с помощью «Феррари», – заявил Марко.

По версии Forbes, Хэмилтон за последний год получил на миллион долларов больше Ферстаппена, однако уступил Максу по заработку за гоночную деятельность.

Хэмилтон заработал $65 млн за последний год. Заработок Ферстаппена – $64 млн (Forbes)

«Феррари» готова предложить Хэмилтону контракт на $50 млн, президент Элканн в «тесном контакте» с Льюисом (Daily Mail)

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lestyv
Тонко накидывает старичок))
+21
-4
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Shapaev
Ответ Lestyv
Тонко накидывает старичок))
Точно тонко?)))
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alex8895
Гельмут Марко: Хэмилтон недоволен тем, что у Ферстаппена космовоз - переход в Феррари может это изменить.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Any
Гельмут))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fonbaron
ахаха, вот так троль))) Что касается Феррари и Хэма, то не надо смешить. Никуда Хэм не уйдет из месров, просто опять как и ранее перед подписанием контракта выбивает себе лучшие условиями вбросом про Феры
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Литвинов
Доктор прослушал песню Вячеслава Добрынина и подумал: «Гм, а что, если сыпать соль на рану?»
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FaithDevotion
Ответ alex8895
Гельмут Марко: Хэмилтон недоволен тем, что у Ферстаппена космовоз - переход в Феррари может это изменить.
У Джорджа появится)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Потапенко
Ответ alex8895
Гельмут Марко: Хэмилтон недоволен тем, что у Ферстаппена космовоз - переход в Феррари может это изменить.
Боюсь там у него будет ещё больше поводов для недовольства
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Denis Volnov
Ответ Dmitry Shapaev
Точно тонко?)))
Точно накидывает))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
flegmatichen
Ответ Any
Гельмут))
По моему доктор красавчик ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
flegmatichen
Ответ Batt Monner
Если Гельмут прав, Льюис превращается в Роналду
В смысле рпевращается?...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Потапенко
Ответ apurin.anatol
Ну если нибба каким то чудом выиграет с Феррари титул, ну тут уже даже я признаю что он великий
Мы уверенны в Феррари, не сможет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий