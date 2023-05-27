Формула-2. Монако. Иваса выиграл 1-ю гонку и возглавил чемпионат, Дарувала – 2-й, Кроуфорд – 3-й

Теги результаты АРТ Формула-2 ДАМС Хайтек Кампос Рейсинг Фредерик Вести Джехан Дарувала Тео Пуршер МП Моторспорт Исак Хаджар Оливер Бермэн Авто

Гонщик «ДАМС» Аюму Иваса победил в спринте «Формулы-2» в Монако.

Иваса сдержал пилота «МП Моторспорт» Джехана Дарувалу, от которого к концу гонки оторвался на шесть секунд, и представителя «Хайтека» Джека Кроуфорда. Лидировавший в чемпионате Тео Пуршер («АРТ») финишировал восьмым.

Обладатель поула Исак Хаджар («Хайтек») сошел из-за проблем с мотором. Машина безопасности дважды выезжала на трассу.

Победа позволила Ивасе обогнать Пуршера в личном зачете: у Аюму 68 очков, у Тео – 66. Также в топ-5 входят пилот «Премы» Фредерик Вести (64), его напарник Оливер Бермэн и гонщик «Кампоса» Куш Маини (по 41).

Формула-2. Монако. Вести выиграл поул, Мартен – 2-й, Пуршер – 3-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LetTong
Замените Де Вриса на Ивасу:)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий