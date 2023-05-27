Формула-2. Монако. Иваса выиграл 1-ю гонку и возглавил чемпионат, Дарувала – 2-й, Кроуфорд – 3-й
Гонщик «ДАМС» Аюму Иваса победил в спринте «Формулы-2» в Монако.
Иваса сдержал пилота «МП Моторспорт» Джехана Дарувалу, от которого к концу гонки оторвался на шесть секунд, и представителя «Хайтека» Джека Кроуфорда. Лидировавший в чемпионате Тео Пуршер («АРТ») финишировал восьмым.
Обладатель поула Исак Хаджар («Хайтек») сошел из-за проблем с мотором. Машина безопасности дважды выезжала на трассу.
Победа позволила Ивасе обогнать Пуршера в личном зачете: у Аюму 68 очков, у Тео – 66. Также в топ-5 входят пилот «Премы» Фредерик Вести (64), его напарник Оливер Бермэн и гонщик «Кампоса» Куш Маини (по 41).
Формула-2. Монако. Вести выиграл поул, Мартен – 2-й, Пуршер – 3-й
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