Формула-2. Монако. Иваса выиграл 1-ю гонку и возглавил чемпионат, Дарувала – 2-й, Кроуфорд – 3-й

Гонщик « » Аюму Иваса победил в спринте «Формулы-2» в Монако.

Иваса сдержал пилота «МП Моторспорт» , от которого к концу гонки оторвался на шесть секунд, и представителя «Хайтека» Джека Кроуфорда. Лидировавший в чемпионате («АРТ») финишировал восьмым.

Обладатель поула Исак Хаджар («Хайтек») сошел из-за проблем с мотором. Машина безопасности дважды выезжала на трассу.

Победа позволила Ивасе обогнать Пуршера в личном зачете: у Аюму 68 очков, у Тео – 66. Также в топ-5 входят пилот «Премы» Фредерик Вести (64), его напарник Оливер Бермэн и гонщик « » Куш Маини (по 41).

Формула-2. Монако. Вести выиграл поул, Мартен – 2-й, Пуршер – 3-й

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