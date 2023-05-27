«Я смотрю «Ф-1» уже полвека. Не видел третьего сектора лучше, чем у Макса». Бывший глава пресс-службы «Макларена» – о поуле Ферстаппена

Бывший глава пресс-службы «Макларена» и журналист Мэтт Бишоп считает, что пилот « » проехал лучший третий сектор в «Ф-1» за последние 50 лет.

Ранее на Гран-при Монако Ферстаппен взял 23-й поул в карьере и первый на трассе в Монте-Карло.

«Я смотрю «Ф-1» уже полвека: будь то дома по ТВ или на самих трассах. За все это время видел ли я в квалификациях третий сектор лучше, чем тот, который проехал Макс Ферстаппен в Монако этим днем? Одним словом: нет», – написал Бишоп в соцсетях.

Гран-при Монако-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Алонсо – 2-й, Леклер – 3-й