«Я смотрю «Ф-1» уже полвека. Не видел третьего сектора лучше, чем у Макса». Бывший глава пресс-службы «Макларена» – о поуле Ферстаппена

Теги Гран-при Монако Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Бывший глава пресс-службы «Макларена» и журналист Мэтт Бишоп считает, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен проехал лучший третий сектор в «Ф-1» за последние 50 лет.

Ранее на Гран-при Монако Ферстаппен взял 23-й поул в карьере и первый на трассе в Монте-Карло.  

«Я смотрю «Ф-1» уже полвека: будь то дома по ТВ или на самих трассах. За все это время видел ли я в квалификациях третий сектор лучше, чем тот, который проехал Макс Ферстаппен в Монако этим днем? Одним словом: нет», – написал Бишоп в соцсетях.  

Гран-при Монако-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Алонсо – 2-й, Леклер – 3-й

18 комментариев

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Wrister-Killer
Смотрел круги бок о бок. Фернандо потерял поул в последнем повороте. Рано начал поворачивать, получил оверстиринг, начал корректировать и пришлось приподнять ногу с газа. Был впереди вплоть до последнего поворота. Жаль конечно. Из-за этого весь 3 сектор пошел на смарку. В первой десятке он был то ли 9, то ли 10 именно на этом секторе
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Дмитрий Фурсов
Ответ Листок яблони
1. Что такое оверстиринг? 2. Все равно вряд ли из-за помарки в одном повороте потерял 0,1 сек.
1. Избыточная поворачиваемость
2. Можно и больше потерять в одном повороте, поиграйте в симуляторы
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Орбит Орбит
тут наложилось. сильный 3 сектор для РБ и слабый у Астонов.
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Batt Monner
Макс гениальный пилот, даже на фиговой для РБ трассе первый. А Перес в стене. Вот и разница в скилле, а не в самовозе
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Фанат спорта01
да не гоните,просто Астон не ехал на 3-м секторе тому же Окону он привёз меньше 0,1 десятой на 3-м секторе.
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Alexandr Tarakanoff
Ответ Forever and Ever
О, учителя Фернанды со спортса подъехали! Рано говорят начал поворачивать! Ну куда же ему до вас то, ех! Были бы у него такие эксперты он уж бы проехал как надо! А так без экспертной помощи не справился конечно!
Ты в себе? Фернандо очевидно ошибся в последнем повороте. Чтобы это увидеть, надо просто зрением обладать, а не быть пилотом уровня Фернандо.
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Максим Макеев
да 0,3 за один сектор в монако это чрезмерно сильно
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LeChat Ostrowski
судя по всему, у РБ очень хороший запас по аэродинамике, что позволило выкрутить прижим на максимум, что и дало разницу в третьем секторе. но с этим тоже надо уметь как-то обращаться, так что заслуга Макса определённо в этом есть. похоже, Чеко похоронил для себя (для большинства их и не было) свои "намёки" на титул в первом сегменте.
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Wrister-Killer
Ответ Листок яблони
1. Что такое оверстиринг? 2. Все равно вряд ли из-за помарки в одном повороте потерял 0,1 сек.
1. Излишняя поворачиваемость, когда надо отворачивать руль в противоположном от поворота направлении, чтобы правильно войти в поворот.
2. Не вряд ли, а факт. В Монако это очень важная секция, потому что скорость, с которой машина выходит на прямую оттуда влияет и на скорость, с которой она проходит саму прямую. Там можно потерять и 2 десятки, если засрать вход и выход.
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Batt Monner
Ответ Forever and Ever
О, учителя Фернанды со спортса подъехали! Рано говорят начал поворачивать! Ну куда же ему до вас то, ех! Были бы у него такие эксперты он уж бы проехал как надо! А так без экспертной помощи не справился конечно!
Ну ошибся Алонсо, бывает, чего так реагировать. Все равно достойно едет старичок
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Анатолий Зубков
Ответ Forever and Ever
Одно дело когда пилот явно ошибся, другое - когда начинают лепить ахинею в духе, рано начал поворачивать. Вы вообще не имеете представления о пилотах уровня Формулы 1, тем более уровня Фернандо Алонсо - если всерьез говорите такую чушь. Откуда вы вообще знаете как сейчас ведет себя машина, какие выбраны точки торможения, какие траектории, какое сейчас сцепление, итд. Вы же вообще понятия об этом не имеете, просто абсолютные нули, но не стесняетесь комментировать "ранний поворот" одного из лучших пилотов в истории в принципе если не лучшего вообще это настолько кринжово, что просто жесть как нелепо. Это как если бы зайцы критиковали ядерную физику, примерно такой же уровень
Ну тогда ахинею несут эксперты Скай. Это они говорили про ошибку Алонсо, когда делали анализ кругов в квале. Здесь их мнение просто повторили ниже.
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Иван Алейников
Ответ Forever and Ever
О, учителя Фернанды со спортса подъехали! Рано говорят начал поворачивать! Ну куда же ему до вас то, ех! Были бы у него такие эксперты он уж бы проехал как надо! А так без экспертной помощи не справился конечно!
Скорее всего, это будет видно и на телеметрии!
Не сотвори себе кумира!
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