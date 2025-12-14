Менеджер Ферстаппена: «В моих глазах Макс выиграл титул»

Менеджер Ферстаппена отреагировал на поражение Макса в борьбе за чемпионство.

Раймонд Вермюлен, менеджер Макса Ферстаппена , прокомментировал второе место пилота «Ред Булл » в чемпионате с отставанием в два очка от Ландо Норриса из «Макларена ».

«Можно рассуждать о том, что Кими [Антонелли ] вынес Макса в Австрии . Можно говорить о недостатке скорости в Будапеште.

Посмотрите на Ландо: у него был сход в Зандворте. Это своего рода игра: можно собирать очки на бумаге и, конечно, рассчитать, как можно было победить.

Но, откровенно говоря, мы проиграли титул на старте сезона. Макс очень часто ехал сам по себе.

Он сделал нечто весьма особенное. Это один из его сильнейших сезонов за все время. В моих глазах он выиграл титул.

Если приходится сражаться с машиной и не получается показать хорошее время, это разочаровывает. Но команда перевернула ситуацию. Все были очень мотивированы. Болид развивали до самого конца. Команда проявила себя очень и очень здорово», – подчеркнул Вермюлен.

