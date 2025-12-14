18

Менеджер Ферстаппена: «В моих глазах Макс выиграл титул»

Менеджер Ферстаппена отреагировал на поражение Макса в борьбе за чемпионство.

Раймонд Вермюлен, менеджер Макса Ферстаппена, прокомментировал второе место пилота «Ред Булл» в чемпионате с отставанием в два очка от Ландо Норриса из «Макларена».

«Можно рассуждать о том, что Кими [Антонелли] вынес Макса в Австрии. Можно говорить о недостатке скорости в Будапеште.

Посмотрите на Ландо: у него был сход в Зандворте. Это своего рода игра: можно собирать очки на бумаге и, конечно, рассчитать, как можно было победить.

Но, откровенно говоря, мы проиграли титул на старте сезона. Макс очень часто ехал сам по себе.

Он сделал нечто весьма особенное. Это один из его сильнейших сезонов за все время. В моих глазах он выиграл титул.

Если приходится сражаться с машиной и не получается показать хорошее время, это разочаровывает. Но команда перевернула ситуацию. Все были очень мотивированы. Болид развивали до самого конца. Команда проявила себя очень и очень здорово», – подчеркнул Вермюлен.

Питер Уиндзор допустил отказ от присуждения титула в «Ф-1»: «Чемпионом редко становится лучший пилот. Стролл мог бы обыграть Норриса под дождем»

«Я рад, что заплакал». Чемпионская речь Ландо Норриса

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoФормула-1
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
logoМакларен
logoЛандо Норрис
Гран-при Нидерландов
Гран-при Австрии
logoАндреа Кими Антонелли
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Штайнер предложил Норрису протестировать мотоцикл MotoGP
46 минут назад
Джонни Херберт: «В начале следующего сезона ориентиром для остальных может стать «Мерседес»
сегодня, 13:05
«Ауди» проведет презентацию команды и ливреи болида 20 января
сегодня, 12:20
График презентаций болидов 2026 года – с датами определились 7 команд из 11
сегодня, 12:19
Изак Аджар: «Мне нужно смириться, что в первый месяц в «Ред Булл» я точно буду медленнее Ферстаппена»
сегодня, 11:57
Лоран Мекьес: «Думаю, Цунода может получить еще один шанс в «Формуле-1»
сегодня, 11:23
«У тебя была ###### «Альпин». Зак Браун о риске с приглашением Пиастри и Норриса
сегодня, 10:56
Изак Аджар об онлайн-травле Антонелли: «Это идиоты, которые ничего не знают о гонках»
сегодня, 10:26
Зак Браун: «Норрис и Пиастри боготворят меня, называют «папочкой» за глаза и до усрачки боятся Стеллу»
сегодня, 09:48
Владимир Башмаков о «сливе» Пиастри: «Если ты сломался, это твои проблемы. Шумахер или Вильнев бы не сломались»
сегодня, 09:21
Ко всем новостям
Последние новости
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10