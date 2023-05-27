Хэмилтон врезался в барьеры, 3-я практика остановлена красными флагами
Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон столкнулся с ограждениями.
Столкновение произошло на последних минутах третьей тренировки перед Гран-при Монако в повороте «Мирабо».
Сессию остановили красными флагами и не стали возобновлять. Квалификация стартует в 17:00 по московскому времени.
Гран-при Монако-2023. 3-я практика. Ферстаппен – 1-й, Перес – 2-й, Стролл – 3-й
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Обидно, хорошо бы, чтобы машина без повреждений.
Один Великий Алонсо чего только стоит. Хотя они стоят друг друга