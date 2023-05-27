Хэмилтон врезался в барьеры, 3-я практика остановлена красными флагами

Теги Гран-при Монако Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон столкнулся с ограждениями.

Столкновение произошло на последних минутах третьей тренировки перед Гран-при Монако в повороте «Мирабо».

Сессию остановили красными флагами и не стали возобновлять. Квалификация стартует в 17:00 по московскому времени.

Гран-при Монако-2023. 3-я практика. Ферстаппен – 1-й, Перес – 2-й, Стролл – 3-й

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20 комментариев

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Дмитрий Литвинов
Лука со своим ЧС – как бабка на лавке у подъезда. Которая недовольна всеми окружающими и комментирует всех проходящих мимо в стиле «проститутка-наркоман». Окружающие уже либо не слушают, либо не обращают внимания, либо откровенно давят лыбу.
+15
-1
+14
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DelNord
Вот и Льюис начал "исследовать границы". :) Вроде, по графике у него лучший первый сектор.
Обидно, хорошо бы, чтобы машина без повреждений.
+9
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+8
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dw4xbhdgb8
Впервые за долгое время Хэмилтон закрашил, irs сразу же выписал бред. Классика
+7
-1
+6
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Дмитрий Фурсов
Наверное чемпионаты 2017-2020 по версии Луки были самыми интересными чемпионатами ever
+4
0
+4
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sfilatov13
Ответ Luca di Montezemolo
Поздравляю хейтеров, будет что написать. Сам же сыграю в игру добавь кого нибудь в ЧС, надеюсь еще есть кого добавить лол. По крашу, там ремонтировать особо ничего не надо, он крошечный.
да никому уже Люся не интересен, прошло время
+8
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Совесть Черданцева
Хотя бы не в квалификации. Удар был не сильным, там скорее по касательной. Надеюсь, что не придётся дальше идти на излишний риск
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Совесть Черданцева
Ответ Luca di Montezemolo
Тачка не едет на 2 секторе вообще весь уикенд, так что рисковать придется, но до Стролла 6 десятых на 2 секторе, такое никаким риском не отыграть.
Справедливости ради, У Льюиса прямо перед аварией был абсолютно лучший сектор 1. Учитывая, что дальше трасса была свободной, в топ 5 бы он точно заскочил. Расселл не едет, ни разу в топ 10 за три тренировки
+2
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irs118return
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Совесть Черданцева
Справедливости ради, У Льюиса прямо перед аварией был абсолютно лучший сектор 1. Учитывая, что дальше трасса была свободной, в топ 5 бы он точно заскочил. Расселл не едет, ни разу в топ 10 за три тренировки
ахахаха, если поп сказал не едит значит не едит, смотри проклянет , если будешь такое писать про мерседес и из секты тоже исключат)))
+5
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Андрей Никитин99
Ответ Дмитрий Литвинов
Лука со своим ЧС – как бабка на лавке у подъезда. Которая недовольна всеми окружающими и комментирует всех проходящих мимо в стиле «проститутка-наркоман». Окружающие уже либо не слушают, либо не обращают внимания, либо откровенно давят лыбу.
Более неадекватного персонажа чем Лука тупо не существует
+2
-1
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Совесть Черданцева
Ответ DelNord
Вот и Льюис начал "исследовать границы". :) Вроде, по графике у него лучший первый сектор. Обидно, хорошо бы, чтобы машина без повреждений.
Да, он на несколько сотых быстрее Макса проехал. Но увы
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Совесть Черданцева
Ответ Андрей Никитин99
Более неадекватного персонажа чем Лука тупо не существует
Был бы ты на футбольной ветке среди фанатов Роналду..
Один Великий Алонсо чего только стоит. Хотя они стоят друг друга
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Lestyv
Ответ Совесть Черданцева
Был бы ты на футбольной ветке среди фанатов Роналду.. Один Великий Алонсо чего только стоит. Хотя они стоят друг друга
Алонсо хоть с юмором
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