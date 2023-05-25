Льюис Хэмилтон назвал «спекуляциями» слухи о «Феррари»: «Контракт с «Мерседесом» почти готов. Может, прессе стало скучно из-за отмененной гонки»

Льюис Хэмилтон отрицает возможность перехода из «Мерседеса» в «Феррари».

Контракт семикратного чемпион «Формулы-1» истекает в конце 2023 года. По словам , он и исполнительный директор практически заключили новую сделку.

«Естественно, когда ведешь переговоры, всегда появляются спекуляции – до того момента, пока вы не услышите от меня. Что есть, то есть.

В этой комнате сидит человек, который написал как минимум одну из таких статей. Может, им просто стало скучно из-за отмены гонки [в Имоле] на прошлой неделе.

Как я уже говорил, моя команда плотно работает с Тото. Контракт почти готов. Моя команда этим занимается, чтобы я мог как можно лучше выполнять свою работу. Помню, когда я вел переговоры сам, было очень напряженно – теперь нет необходимости это делать.

Мы остаемся командой, которая выигрывала титулы, просто сейчас у нас неправильная машина. В последние два года были приняты решения, которые оказались неидеальными, и мы пытаемся найти выход», – сообщил Хэмилтон на пресс-конференции перед .

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