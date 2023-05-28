«Альфа Ромео» должна стать титульным спонсором «Хааса» с 2024 года (RacingNews365)

Теги Гран-при Монако Феррари Заубер Ауди Формула-1 Хаас Гюнтер Штайнер Альфа Ромео Гран-при Эмилии-Романьи Авто

«Альфа Ромео» готова присоединиться к «Хаасу» в качестве титульного спонсора.

Такой информацией поделилось издание RacingNews365. Утверждается, что сделка может приносить американской команде 20 миллионов долларов в год с сезона-2024.

В конце 2023 года истекает соглашение между «Заубером» и «Альфа Ромео» – швейцарский коллектив выступает под брендом итальянского автопроизводителя. С 2026-го «Заубер» станет заводской командой «Ауди».

Сообщается, что «Альфа Ромео» намерена остаться в «Формуле-1» и провела «позитивные переговоры» с руководителем «Хааса» Гюнтером Штайнером. Нынешний титульный спонсор «Хааса» MoneyGram и «Альфа Ромео» используют схожие цвета. Также отмечается, что «Заубер» и «Хаас» приобретают силовые установки и другие компоненты у «Феррари».

«Хаас» и «Альфа Ромео» должны были пообщаться на Гран-при Эмилии-Романьи, однако этап отменили из-за наводнения. В итоге переговоры провели в Монако.

«Многочисленные источники с непосредственным доступом к переговорам» не опровергают слухи о двухлетнем контракте между сторонами.

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7 комментариев

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d-kniga
Это что теперь - Альфа Ромео Маниграм Хаас Феррари Рэйсинг Тим штоле??))
+17
-1
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Дмитрий Фурсов
Ответ V3ttel
Заубер будет в кризисе, вероятно
В каком кризисе? За ним целый ВАГ теперь стоит в лице Ауди
+8
0
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artembabich666
Команда-фантом
+7
-3
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Jurgen Klinsmann
ждем команду альфа хаасео теперь 🥸🥸🥸
+1
0
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kaimussen
Ответ d-kniga
Это что теперь - Альфа Ромео Маниграм Хаас Феррари Рэйсинг Тим штоле??))
Карл-Мария Эрнст Готфрид Генрих Дитрих Кауфман фон Оффенбах (Купа Купыч Гениальный)
+1
0
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V3ttel
Заубер будет в кризисе, вероятно
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