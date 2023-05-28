«Альфа Ромео» должна стать титульным спонсором «Хааса» с 2024 года (RacingNews365)
«Альфа Ромео» готова присоединиться к «Хаасу» в качестве титульного спонсора.
Такой информацией поделилось издание RacingNews365. Утверждается, что сделка может приносить американской команде 20 миллионов долларов в год с сезона-2024.
В конце 2023 года истекает соглашение между «Заубером» и «Альфа Ромео» – швейцарский коллектив выступает под брендом итальянского автопроизводителя. С 2026-го «Заубер» станет заводской командой «Ауди».
Сообщается, что «Альфа Ромео» намерена остаться в «Формуле-1» и провела «позитивные переговоры» с руководителем «Хааса» Гюнтером Штайнером. Нынешний титульный спонсор «Хааса» MoneyGram и «Альфа Ромео» используют схожие цвета. Также отмечается, что «Заубер» и «Хаас» приобретают силовые установки и другие компоненты у «Феррари».
«Хаас» и «Альфа Ромео» должны были пообщаться на Гран-при Эмилии-Романьи, однако этап отменили из-за наводнения. В итоге переговоры провели в Монако.
«Многочисленные источники с непосредственным доступом к переговорам» не опровергают слухи о двухлетнем контракте между сторонами.
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