Леклер потеряет 3 позиции на старте Гран-при Монако за блокировку Норриса – «Феррари» поздно предупредила пилота

Теги Гран-при Монако ФИА Феррари Макларен Формула-1 регламент Шарль Леклер Ландо Норрис Авто

Стюарды посчитали, что действия пилота «Феррари» Шарля Леклера в квалификации к Гран-при Монако являются нелегальной блокировкой по отношению к сопернику из «Макларена» Ландо Норрису.

Инцидент произошел в третьем сегменте в тоннеле.

«Оба пилота согласились, что Леклер мало что мог сделать, чтобы безопасно избежать блокировки Норриса в тоннеле», – говорится в заключении судей. В то же время отмечается, что «команда Леклера никак не предупредила его о приближении Норриса, пока Норрис не оказался непосредственно за ним».

Шарль мог не блокировать конкурента, если бы Скудерия вовремя сообщила своему пилоту о Ландо на быстром круге, считают стюарды, поэтому нарушение не было неизбежным.

Леклер потеряет три позиции на старте Гран-при. Монегаск квалифицировался третьим и начнет заезд шестым.

Ландо Норрис: «Он меня просто заблокировал, я жду штраф Леклеру»

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25 комментариев

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Mikhail Kartyshov
Почему Феррари продолжают держать у себя Хави? Ладно бы первая ошибка была, так он же с 2019-го регулярно лажает.
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LokoKa1ser92
если у пользователя есть тег "Феррари" в любимых, то для таких в комментах надо отключить все фильтры нецензурных слов
+10
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undermail@mail.ru
Если Леклер ничего не мог сделать. Причем тут он. Команду штрафовать надо.
+9
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+8
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Mikhail Kartyshov
Ответ Scorpio
*рука-лицо Что делал гоночный инженер Леклера в этом время?
В Тик-Токе сидел, наверное.
+8
-1
+7
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Антуан
Ответ nolemily
как бы что не вышло…
Ну тут только от Окона зависит. Обычно в такой ситуации он идет на таран)
+8
-1
+7
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Совесть Черданцева
Ферстаппен-Алонсо-Окон к первому повороту...
ЭТО БУДЕТ НЕЧТО!!
+7
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OnlyDendy
Проклятие родного этапа продолжается
+3
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+3
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Scorpio
речь в новости о клоунаде феррари, но попадья и тут умудрился про фиарбулл накатать
+3
0
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nolemily
Ответ Совесть Черданцева
Ферстаппен-Алонсо-Окон к первому повороту... ЭТО БУДЕТ НЕЧТО!!
как бы что не вышло…
+3
-1
+2
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M93
Ответ OnlyDendy
Проклятие родного этапа продолжается
Ворон считал.
+1
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Совесть Черданцева
Ответ Антуан
Ну тут только от Окона зависит. Обычно в такой ситуации он идет на таран)
Причём Окно имеет старые счёты и с Максом, и с Фернандо. Это вдвойне интересно
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Рнпрл Аари
Луке, РБ с Максом в страшном сне снятся походу, тяжело не упоминать 😁, а так тут спасибо инженеру Леклера , Феррари может
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Schiaff1no
Вассер мало наувольнял похоже. Ну как так то
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Третий подход к снаряду
Ну фсё понятна! Феррари этой нелегальной блокировкой делают еще один толчек Леклеру в спину на выход, чтобы принять сыра )))))) Действия команды очевидны, все их отмазки про отсутствие переговоров с Люсей - вранье ))))) ЕслиШо, это я не в серьез. Хотя... за Феррари давно замечено, как только они начинают что-то публично отрицать, так "это" и происходит )))
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Scorpio
Ответ Третий подход к снаряду
Ну фсё понятна! Феррари этой нелегальной блокировкой делают еще один толчек Леклеру в спину на выход, чтобы принять сыра )))))) Действия команды очевидны, все их отмазки про отсутствие переговоров с Люсей - вранье ))))) ЕслиШо, это я не в серьез. Хотя... за Феррари давно замечено, как только они начинают что-то публично отрицать, так "это" и происходит )))
не стоит искать конспирологию)
просто это феррари - накосячить, там где еще не косячили!, вот девиз клоунов
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flegmatichen
Не тех людей Вассёр увольняет... )
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Гектор Печорин
Когда-нибудь леклер проведёт уикенд в Монако без происшествий, впрочем это уже совсем другая история
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Imax161
Ну что за.. если все пилоты знают что нельзя замедляться в тоннеле, ну как так Шарль, тем более домашний трек должен знать хорошо. Идит
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DelNord
Как там сказал LH? Спасибо (это от Окона, Карлоса и Льюиса).
Но Шарля жалко, опять трэш в Монако у него. Недобрые домашние стены.
Старт становится совсем нервным при таких раскладах.
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imeka21
Прекрасный день для фанатов феррари
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Birdman
Удачи Фернандо в гонке, надежд на красных днарей совсем не осталось
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Bergkamp007
Вы ничего не понимаете, это был план В
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Scorpio
*рука-лицо
Что делал гоночный инженер Леклера в этом время?
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