Леклер потеряет 3 позиции на старте Гран-при Монако за блокировку Норриса – «Феррари» поздно предупредила пилота

Стюарды посчитали, что действия пилота « » в квалификации к являются нелегальной блокировкой по отношению к сопернику из « » .

Инцидент произошел в третьем сегменте в тоннеле.

«Оба пилота согласились, что Леклер мало что мог сделать, чтобы безопасно избежать блокировки Норриса в тоннеле», – говорится в заключении судей. В то же время отмечается, что «команда Леклера никак не предупредила его о приближении Норриса, пока Норрис не оказался непосредственно за ним».

Шарль мог не блокировать конкурента, если бы Скудерия вовремя сообщила своему пилоту о Ландо на быстром круге, считают стюарды, поэтому нарушение не было неизбежным.

Леклер потеряет три позиции на старте Гран-при. Монегаск квалифицировался третьим и начнет заезд шестым.

Ландо Норрис: «Он меня просто заблокировал, я жду штраф Леклеру»

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