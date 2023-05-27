Леклер потеряет 3 позиции на старте Гран-при Монако за блокировку Норриса – «Феррари» поздно предупредила пилота
Стюарды посчитали, что действия пилота «Феррари» Шарля Леклера в квалификации к Гран-при Монако являются нелегальной блокировкой по отношению к сопернику из «Макларена» Ландо Норрису.
Инцидент произошел в третьем сегменте в тоннеле.
«Оба пилота согласились, что Леклер мало что мог сделать, чтобы безопасно избежать блокировки Норриса в тоннеле», – говорится в заключении судей. В то же время отмечается, что «команда Леклера никак не предупредила его о приближении Норриса, пока Норрис не оказался непосредственно за ним».
Шарль мог не блокировать конкурента, если бы Скудерия вовремя сообщила своему пилоту о Ландо на быстром круге, считают стюарды, поэтому нарушение не было неизбежным.
Леклер потеряет три позиции на старте Гран-при. Монегаск квалифицировался третьим и начнет заезд шестым.
Ландо Норрис: «Он меня просто заблокировал, я жду штраф Леклеру»
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ЭТО БУДЕТ НЕЧТО!!
просто это феррари - накосячить, там где еще не косячили!, вот девиз клоунов
Но Шарля жалко, опять трэш в Монако у него. Недобрые домашние стены.
Старт становится совсем нервным при таких раскладах.
Что делал гоночный инженер Леклера в этом время?