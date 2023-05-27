Ферстаппен обогнал Алонсо по количеству поулов

Гонщик « » выиграл квалификацию к Гран-при Монако.

Двукратный чемпион «Формулы-1» завоевал третью поул-позицию в нынешнем сезоне и 23-ю в карьере. По общему количеству поулов Ферстаппен опередил другого двукратного обладателя титула – из « ». Испанец занял второе место в квалификации, уступив сопернику менее 0,1 секунды.

Макс вышел на чистое 13-е место в истории по данному показателю. Еще один поул позволит нидерландцу сравняться с многократными чемпионами и Нельсоном Пике.

Гран-при Монако-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Алонсо – 2-й, Леклер – 3-й

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