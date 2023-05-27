Ферстаппен обогнал Алонсо по количеству поулов

Теги Ники Лауда Нельсон Пике Гран-при Монако Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Астон Мартин Макс Ферстаппен Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию к Гран-при Монако.

Двукратный чемпион «Формулы-1» завоевал третью поул-позицию в нынешнем сезоне и 23-ю в карьере. По общему количеству поулов Ферстаппен опередил другого двукратного обладателя титула – Фернандо Алонсо из «Астон Мартин». Испанец занял второе место в квалификации, уступив сопернику менее 0,1 секунды.

Макс вышел на чистое 13-е место в истории по данному показателю. Еще один поул позволит нидерландцу сравняться с многократными чемпионами Ники Лаудой и Нельсоном Пике.

Гран-при Монако-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Алонсо – 2-й, Леклер – 3-й

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6 комментариев

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ALMANAC
Какие же оба крутые сегодня
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Андрей Омельянович
Ферстаппен и Алонсо. Нереальное удовольствие наблюдать за ними. По истине таланты, взаимное уважение, признание. Какая же грусть, что Нандо не сможем наблюдать десятилетие
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V3ttel
Макс станет трехкратным. Вопрос времени
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Grigori86
Поздравления Максу.
+3
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Совесть Черданцева
Символично: Нандо до последнего был на поуле, но явился Макс и обошёл его. Лучшая квалификация сезона на данный момент. Не ждал, что мы увидим такой остросюжетный заезд. Теперь ждёт гонки
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