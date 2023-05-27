Ферстаппен обогнал Алонсо по количеству поулов
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию к Гран-при Монако.
Двукратный чемпион «Формулы-1» завоевал третью поул-позицию в нынешнем сезоне и 23-ю в карьере. По общему количеству поулов Ферстаппен опередил другого двукратного обладателя титула – Фернандо Алонсо из «Астон Мартин». Испанец занял второе место в квалификации, уступив сопернику менее 0,1 секунды.
Макс вышел на чистое 13-е место в истории по данному показателю. Еще один поул позволит нидерландцу сравняться с многократными чемпионами Ники Лаудой и Нельсоном Пике.
Гран-при Монако-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Алонсо – 2-й, Леклер – 3-й
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
6 комментариев