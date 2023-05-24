Президент «Хонды» о возможном возобновлении сотрудничества с Алонсо: «У нас не будет никаких возражений»

Теги Фернандо Алонсо Хонда Формула-1 Астон Мартин Авто

Президент «Хонды» Кодзи Ватанабе заявил, что японская компания не видит проблем в возможном возобновлении сотрудничества с Фернандо Алонсо.

«Хонда» начнет поставлять двигатели «Астон Мартин», начиная с 2026 года, когда в силу вступит новый моторный регламент. В данный момент остается не ясным, продолжит ли Алонсо в тот момент свои выступления в «Формуле-1».

«Если мы вновь объединимся с Алонсо и он будет гонщиком нашей команды, у нас не будет никаких возражений.

При этом в целом наша позиция останется неизменной. На мой взгляд, вопрос выбора гонщиков должен быть целиком зависеть от команды, а не от поставщика двигателей, которым будет «Хонда». Мы оставим выбор состава пилотов целиком на усмотрение «Астон Мартин», – рассказал Ватанабе.

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6 комментариев

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Maxxxim87
Японцы культурные , быстро забыли претензии Алонсо . Но врядли Алонсо останется в гонках к тому моменту .
+6
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Алексей
Ответ Maxxxim87
Японцы культурные , быстро забыли претензии Алонсо . Но врядли Алонсо останется в гонках к тому моменту .
Есть у него один прожект не завершенный. Инди500 взять, что бы была тройная корона.
Т.ч. может и потерпит
+3
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Великий Алонсо
Ясно....ну будем надеяться, что Алонсо в оставшиеся 2.5 сезона с двиглом Мерседеса выиграет несколько гонок и соберёт много подиумов, в Хонду не верю, повторится все аля Макларен 2015-2018.
+1
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golubovich
Даже если Фернандо и будет действующим пилотом АМ в 2026м, поверит ли опять в Хонду? Столько сомнений....
+1
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Grigpar
Да как же так то? Тут эксперды по Алонсо на пол Спортса пели, что никогда такому не бывать, что никому он не нужен. А теперь уже и Хонда опять готова сотрудничать. Ну только Феррари осталось что-то подобное заявить. :))
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Luca di Montezemolo
Ответ golubovich
Даже если Фернандо и будет действующим пилотом АМ в 2026м, поверит ли опять в Хонду? Столько сомнений....
Ну если не хочет получать десятки млн, то может и не верить и свалить, а вообще хондовские движки последние годы только и выигрывают гонки, и наверное так и будут выигрывать до конца 25 года.
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