Президент «Хонды» о возможном возобновлении сотрудничества с Алонсо: «У нас не будет никаких возражений»
Президент «Хонды» Кодзи Ватанабе заявил, что японская компания не видит проблем в возможном возобновлении сотрудничества с Фернандо Алонсо.
«Хонда» начнет поставлять двигатели «Астон Мартин», начиная с 2026 года, когда в силу вступит новый моторный регламент. В данный момент остается не ясным, продолжит ли Алонсо в тот момент свои выступления в «Формуле-1».
«Если мы вновь объединимся с Алонсо и он будет гонщиком нашей команды, у нас не будет никаких возражений.
При этом в целом наша позиция останется неизменной. На мой взгляд, вопрос выбора гонщиков должен быть целиком зависеть от команды, а не от поставщика двигателей, которым будет «Хонда». Мы оставим выбор состава пилотов целиком на усмотрение «Астон Мартин», – рассказал Ватанабе.
В «Ф-1» стучатся 6 команд: проект агента Мазепина, «Кадиллак», две азиатские и равногендерная (на деньги арабов!)
Т.ч. может и потерпит