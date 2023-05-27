Гран-при Монако-2023. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 16:00

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В воскресенье, 28 мая, на городской трассе в Монте-Карло состоится шестая гонка «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Монако. Старт – в 16:00 по московскому времени.

Монте-Карло
28 мая 2023 года
Гонка
Стартовый порядок
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
3. Эстебан Окон («Альпин»)
4. Карлос Сайнс («Феррари»)
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
6. Шарль Леклер («Феррари»)
7. Пьер Гасли («Альпин»)
8. Джордж Расселл («Мерседес»)
9. Юки Цунода («Альфа Таури»)
10. Ландо Норрис («Макларен»)
11. Оскар Пиастри («Макларен»)
12. Ник де Врис («Альфа Таури»)
13. Алекс Албон («Уильямс»)
14. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
16. Логан Сарджент («Уильямс»)
17. Кевин Магнуссен («Хаас»)
18. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
19. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
20. Серхио Перес («Ред Булл»)
 
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5 комментариев

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Vano32rus
Всё верно. Главное чтобы этот Очкон не выбил Деда в первом повороте, а лучше Макса и тогда пойдёт гонка
+1
-1
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Анатолий Зубков
Тот случай, когда квала гораздо интереснее гонки. Вся надежда на дождь, причём прямо во время гонки. Только переменчивые условия добавят интриги в эту уличную процессию.
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Wayne Gretzky 99
Ответ Сергей Ширин
Алонсо вторую молодость переживает?
Ты,видать, недавно подключился к нашей песочнице.
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Minuvert
Ответ Анатолий Зубков
Тот случай, когда квала гораздо интереснее гонки. Вся надежда на дождь, причём прямо во время гонки. Только переменчивые условия добавят интриги в эту уличную процессию.
Дождь эту уличную процессию зачехлит. В прошлом году был дождь, зрелища не добавило
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