Льюис Хэмилтон: «Надеялся на поул Алонсо – было бы потрясающе для него. Очень рад за «Астон Мартин»

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Льюис Хэмилтон обрадовался бы поулу своего давнего товарища Фернандо Алонсо.

Гонщик «Астон Мартин» и бывший напарник Хэмилтона по «Макларену» уступил в квалификации к Гран-при Монако пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену с минимальным отставанием.

Сам Льюис стал шестым. В то же время гонщик «Мерседеса» может отыграть одну позицию, если Шарль Леклер из «Феррари» получит штраф за блокировку пилота «Макларена» Ландо Норриса.

«Я приму все, что смогу получить. Если подумать, в данный момент мы вынуждены полагаться на других. Так что, когда видишь Чеко [Переса] в стене, то такой: спасибо!» – прокомментировал Хэмилтон аварию второго представителя «Ред Булл».

Семикратный чемпион «Формулы-1» также отметил внезапный прорыв пилота «Альпин» Эстебана Окона и борьбу Алонсо за поул, который не покорялся ему более десяти лет:

«Окон появился из ниоткуда. Прекрасный круг, конечно.

Я очень надеялся, что Фернандо в итоге завоюет поул. Я все видел и такой: о, для него это было бы потрясающе. Но «Ред Булл» слишком быстр.

В то же время «Астон» фактически на равных с «Ред Булл» – феноменальная работа. Очень рад за «Астон», и, надеюсь, мы скоро присоединимся».

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8 комментариев

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Совесть Черданцева
Представляю как сейчас подвисла Великая Алонсиха
+18
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+16
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Ignazio Petko
Ответ Совесть Черданцева
Представляю как сейчас подвисла Великая Алонсиха
«Наконец-то Льюис приклоняется перед величием Алонсо»
+8
0
+8
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Paninaro
Правильная реакция. Алонсо, при всей его неоднозначности вне болида, в дикхэдстве на трассе замечен не был.
+5
-3
+2
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Mortimer1
Ответ Совесть Черданцева
Представляю как сейчас подвисла Великая Алонсиха
Так выбирая между Максом и любым другим пилотом Хэм понятное дело выберет кого угодно)
+3
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irs118return
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Ответ Ignazio Petko
«Наконец-то Льюис приклоняется перед величием Алонсо»
обычное люсинное лицимерие , цель не заметить Макса...
+2
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Dino Mariani
давнего товарища - вот умора

Хотя б в кавычки бы взяли
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