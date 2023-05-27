Льюис Хэмилтон: «Надеялся на поул Алонсо – было бы потрясающе для него. Очень рад за «Астон Мартин»

Льюис Хэмилтон обрадовался бы поулу своего давнего товарища Фернандо Алонсо.

Гонщик « » и бывший напарник Хэмилтона по « » уступил в квалификации к пилоту «Ред Булл» с минимальным отставанием.

Сам Льюис стал шестым. В то же время гонщик «Мерседеса» может отыграть одну позицию, если Шарль Леклер из « » получит штраф за блокировку пилота «Макларена» Ландо Норриса.

«Я приму все, что смогу получить. Если подумать, в данный момент мы вынуждены полагаться на других. Так что, когда видишь Чеко [Переса] в стене, то такой: спасибо!» – прокомментировал Хэмилтон аварию второго представителя «Ред Булл».

Семикратный чемпион «Формулы-1» также отметил внезапный прорыв пилота «Альпин» Эстебана Окона и борьбу Алонсо за поул, который не покорялся ему более десяти лет:

«Окон появился из ниоткуда. Прекрасный круг, конечно.

Я очень надеялся, что Фернандо в итоге завоюет поул. Я все видел и такой: о, для него это было бы потрясающе. Но «Ред Булл» слишком быстр.

В то же время «Астон» фактически на равных с «Ред Булл» – феноменальная работа. Очень рад за «Астон», и, надеюсь, мы скоро присоединимся».

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