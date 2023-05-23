«Макларен» показал трехцветную ливрею для Гран-при Монако, посвященную «Тройной короне автоспорта»

Теги Ален Прост Гран-при Монако Макларен Индикар 24 часа Ле-Мана Формула-1 500 миль Индианаполиса WEC Юрки Ярвилехто стиль ливреи Авто

«Макларен» выступит на Гран-при Монако «Формулы-1» в особой ливрее.

Расцветка посвящена «Тройной короне автоспорта» – триумфам в трех наиболее известных гонках в мире. Три цвета отсылают к победным «Макларену» M16C/D Джонни Резерфорда («500 миль Индианаполиса» в 1974-м), «Макларену» MP4/2 Алена Проста (Гран-при Монако-1984) и «Макларену» F1 GTR «БМВ» Янника Дальма, Масанори Секийя и Юрки Ярвилехто («24 часа Ле-Мана»-1995).

\

Ранее компания продемонстрировала ливреи трех машин для «Инди-500», также посвященные «Тройной короне». Специальные расцветки приурочены к празднованию 60-летия «Макларена».

Гран-при Монако и «Инди-500» состоятся в ближайшее воскресенье, 28 мая.

«Макларен» представил 3 ливреи для «Инди-500» в честь «Тройной короны автоспорта»

Фото: соцсети команды «Макларен»

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
Ответ Hitgoe Himgob
Ужасная основная ливрея, ужасная специальная ливрея, ужасный сезон.
ужасный комментарий
+31
-3
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
113k
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Какая разница в каком цвете машина, если она не едет?))))))))
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Project2000
идея может быть и хорошая, но слишком много всего намешали. Черный цвет надо было на следующий год оставить, а сейчас сделать отсылку только к эпохе Мальборо Макларен.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksandr Lesnikov
Все портят эти ужасные гугл-диски.
На одноцветных дисках и резиной с белыми ободками, было бы не так плохо
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
1CEMAN
Это Ландо стихаря покрасил под цвет скина Asiimov
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Luca di Montezemolo
Так себе, мак вообще как ушел водафон и мерс не очень ливреи выбирают, хотя какая разница какая ливрея с такой тачкой.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
うちはイタチ
ливрея 🔥🔥🔥
жаль что в ф1 так редко используют белые ливреи. тот же РБ выглядел просто сумасшедше в белом цвете
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
прохожий2
В 70-х - 90-х я узнавал гонщика по шлему за сто метров! Машину - ваще без проблем!! Теперь - цирк полный!! Мало того, что машины внешне почти одинаковы, так и цвет начали менять!!! Номеров уже хренову тучу лет не видать!! - только под микроскопом!!! Шлемы ( спасибо Феттелю) начали менять - кому не лень!!!... Пиппец какой-то... Спросите меня, как выглядел шлем Кларка, Хилла, Стюарта, Петерсона, Уотсона , Пике, Джонса и многих-многих других - отвечу мгновенно!! Но сейчас - НИ ОДНОГО не смогу определить!!! НИ ОДНОГО!!! Пилоты - идиоты в этом смысле...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sgi
Ответ Hitgoe Himgob
Ужасная основная ливрея, ужасная специальная ливрея, ужасный сезон.
Ужасный ник
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий