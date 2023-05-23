«Макларен» показал трехцветную ливрею для Гран-при Монако, посвященную «Тройной короне автоспорта»

«Макларен» выступит на Гран-при Монако «Формулы-1» в особой ливрее.

Расцветка посвящена «Тройной короне автоспорта» – триумфам в трех наиболее известных гонках в мире. Три цвета отсылают к победным « » M16C/D Джонни Резерфорда («500 миль Индианаполиса» в 1974-м), «Макларену» MP4/2 ( -1984) и «Макларену» F1 GTR «БМВ» Янника Дальма, Масанори Секийя и Юрки Ярвилехто («24 часа Ле-Мана»-1995).

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Ранее компания продемонстрировала ливреи трех машин для «Инди-500», также посвященные «Тройной короне». Специальные расцветки приурочены к празднованию 60-летия «Макларена».

Гран-при Монако и «Инди-500» состоятся в ближайшее воскресенье, 28 мая.

«Макларен» представил 3 ливреи для «Инди-500» в честь «Тройной короны автоспорта»

Фото: соцсети команды «Макларен»