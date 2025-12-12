❄️ Кубок России. Поварницын победил в индивидуальной гонке, Бажин – 2-й, Халили – 3-й

Александр Поварницын победил в индивидуальной гонке на Кубке России.

Александр Поварницын одержал победу в индивидуальной гонке на Кубке России в Тюмени.

Кубок России по биатлону-2025/26

2-й этап

Тюмень

Мужчины

Индивидуальная гонка

1. Александр Поварницын – 36.36,7 (0)

2. Кирилл Бажин – 40,9 (0)

3. Карим Халили – 1.10,2 (1)

4. Александр Логинов – 1.33,1 (2)

5. Антон Бабиков – 1.50,0 (1)

6. Михаил Бурундуков – 2.15,2 (1)

7. Олег Домичек – 2.27,8 (2)

8. Ярослав Конкин – 2.28,7 (1)

9. Савелий Коновалов – 2.33,3 (2)

10. Денис Иродов – 2.36,5 (0)

11. Евгений Сидоров – 2.43,4 (2)

12. Василий Томшин – 2.50,0 (1)

13. Роман Канаровский – 2.56,6 (1)

14. Кирилл Стрельцов – 2.58,4 (2)

15. Александр Корнев – 3.01,4 (4)