❄️ Кубок России. Поварницын победил в индивидуальной гонке, Бажин – 2-й, Халили – 3-й
Александр Поварницын победил в индивидуальной гонке на Кубке России.
Кубок России по биатлону-2025/26
2-й этап
Тюмень
Мужчины
Индивидуальная гонка
1. Александр Поварницын – 36.36,7 (0)
2. Кирилл Бажин – 40,9 (0)
3. Карим Халили – 1.10,2 (1)
4. Александр Логинов – 1.33,1 (2)
5. Антон Бабиков – 1.50,0 (1)
6. Михаил Бурундуков – 2.15,2 (1)
7. Олег Домичек – 2.27,8 (2)
8. Ярослав Конкин – 2.28,7 (1)
9. Савелий Коновалов – 2.33,3 (2)
10. Денис Иродов – 2.36,5 (0)
11. Евгений Сидоров – 2.43,4 (2)
12. Василий Томшин – 2.50,0 (1)
13. Роман Канаровский – 2.56,6 (1)
14. Кирилл Стрельцов – 2.58,4 (2)
15. Александр Корнев – 3.01,4 (4)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
