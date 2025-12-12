  • Спортс
  • Глушаков за ужесточение лимита: «Нельзя сброд везти – уровень чемпионата упадет ниже некуда. Своих пацанов растить надо. Легионеров запрещать не нужно, но надо фильтровать»
Глушаков за ужесточение лимита: «Нельзя сброд везти – уровень чемпионата упадет ниже некуда. Своих пацанов растить надо. Легионеров запрещать не нужно, но надо фильтровать»

Глушаков за ужесточение лимита: нельзя сброд везти – уровень РПЛ совсем упадет.

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Денис Глушаков поддержал ужесточение лимита на легионеров.

«Нормальная история с введением лимита. Легионеров запрещать полностью тоже не надо, но надо фильтровать. 

Нельзя сброд везти, потому что уровень чемпионата упадет ниже некуда. Своих пацанов растить надо, внимание им уделять, а они будут развиваться рядом с качественными иностранцами, а не со слабыми и непонятыми футболистами», – заявил Глушаков.

В начале сентября министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что лимит на легионеров в Мир РПЛ будет ужесточен к 2028 году.  Новый формат подразумевает 10 легионеров в заявке команды, максимум 5 из которых могут находиться на поле. Действующий лимит на легионеров предполагает 13 иностранцев в заявке команды, максимум 8 из которых могут находиться на поле.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Odds.ru
logoпремьер-лига Россия
лимит на легионеров
Министерство спорта России
logoДенис Глушаков
logoСпартак
