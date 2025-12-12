Горные лыжи. Кубок мира. 41-летняя Вонн победила в скоростном спуске, Эггер – 2-я, Пухнер – 3-я

41-летняя Линдси Вонн победила в скоростном спуске на Кубке мира в Швейцарии.

Американская горнолыжница Линдси Вонн победила в скоростном спуске на этапе Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице. Горные лыжи Кубок мира Санкт-Мориц, Швейцария Женщины Скоростной спуск 1. Линдси Вонн (США) – 1.29,63 2. Магдалена Эггер (Австрия) – 0,98 3. Мирьям Пухнер (Австрия) – 1,16 4. София Годжа (Италия) – 1,31 5. Эмма Айхер (Германия) – 1,41 6. Ромейн Мирадоли (Франция) – 1,42