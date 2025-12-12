  • Спортс
  • Горные лыжи. Кубок мира. 41-летняя Вонн победила в скоростном спуске, Эггер – 2-я, Пухнер – 3-я
41-летняя Линдси Вонн победила в скоростном спуске на Кубке мира в Швейцарии.

Американская горнолыжница Линдси Вонн победила в скоростном спуске на этапе Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице. 

1. Линдси Вонн (США) – 1.29,63

2. Магдалена Эггер (Австрия) – 0,98

3. Мирьям Пухнер (Австрия) – 1,16

4. София Годжа (Италия) – 1,31

5. Эмма Айхер (Германия) – 1,41

6. Ромейн Мирадоли (Франция) – 1,42

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
