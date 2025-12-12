  • Спортс
⚡ Лыжи. Кубок мира. Далквист и Сундлинг выиграли командный спринт, Фоснес и Шистад – 2-е, Шлинн и Мирвол – 3-и

Далквист и Сундлинг выиграли командный спринт на этапе Кубка мира в Давосе.

Шведки Майя Далквист и Йонна Сундлинг победили в командном спринте свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

3-й этап

Давос, Швейцария

Женщины

Командный спринт, свободный стиль

1. Швеция-1 (Майя ДалквистЙонна Сундлинг) – 15.34,77

2. Норвегия-2 (Кристин Фоснес – Кристине Ставос Шистад) – 3,26

3. Норвегия-1 (Астрид Ойре Шлинн – Матильде Мирвол) – 3,46

4. Германия-1 (Лаура Гиммлер – Колетта Ридзек) – 3,54

5. Швеция-2 (Эмма Рибом – Линн Сван) – 5,79

6. Финляндия-1 (Ясмин Кахара – Ясми Йоэнсуу) – 5,82

7. Австрия (Хайди Бухер – Магдалена Шерц) – 13,58

8. Германия-2 (Тереза Фюрстенберг – Лена Кек) – 13,74

Расписание третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
