⚡ Лыжи. Кубок мира. Далквист и Сундлинг выиграли командный спринт, Фоснес и Шистад – 2-е, Шлинн и Мирвол – 3-и
Далквист и Сундлинг выиграли командный спринт на этапе Кубка мира в Давосе.
Шведки Майя Далквист и Йонна Сундлинг победили в командном спринте свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
3-й этап
Давос, Швейцария
Женщины
Командный спринт, свободный стиль
1. Швеция-1 (Майя Далквист – Йонна Сундлинг) – 15.34,77
2. Норвегия-2 (Кристин Фоснес – Кристине Ставос Шистад) – 3,26
3. Норвегия-1 (Астрид Ойре Шлинн – Матильде Мирвол) – 3,46
4. Германия-1 (Лаура Гиммлер – Колетта Ридзек) – 3,54
5. Швеция-2 (Эмма Рибом – Линн Сван) – 5,79
6. Финляндия-1 (Ясмин Кахара – Ясми Йоэнсуу) – 5,82
7. Австрия (Хайди Бухер – Магдалена Шерц) – 13,58
8. Германия-2 (Тереза Фюрстенберг – Лена Кек) – 13,74
Расписание третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
